我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金正恩：必要時將先發制人 遏止敵方核威脅

英國防大臣預測 普亭可能在「這一天」宣布大規模動員

美國啟動337調查 聯想中箭

記者黃雅慧／綜合報導
美國337調查，PC龍頭聯想被調查。 (圖：聯想提供)
美國337調查，PC龍頭聯想被調查。 (圖：聯想提供)

美國337調查再度瞄準中企，這次遭殃的是聯想。據中國商務部旗下「中國貿易救濟訊息網」消息，美國國際貿易委員會（ITC）28日投票決定對特定移動電子設備啓動337調查。聯想集團、美國Lenovo.、美國摩托羅拉等為列名被告。

337調查指的是ITC根據美國「1930年關稅法」第337節（簡稱「337條款」）及相關修正案進行的調查，對象為進口產品侵犯美國知識產權的行為以及進口貿易中的其他不公平競爭。

根據有關程序，美國國際貿易委員會在啟動337調查後，必須在45日內確定終裁的目標時間，並盡快完成調查。通常案件需要在一年內做出裁決。如果涉案企業被裁定違反了第337條款，美國國際貿易委員會將發布相關產品的排除令和禁止令，這意味著涉案產品將徹底喪失進入美國市場的資格。

事實上，聯想算是美國337調查的常見名單。細數近兩年ITC啟動的337調查，聯想多涉及其中。

比如，2021年8月決定對特定筆記本電腦、桌上電腦、服務器、行動電話、平板電腦及其組件的調查；今年1月，ITC對特積體體電路產品及其下游器件啓動調查；最近一次3月28日ITC對特定功率半導體及包含該功率半導體的移動設備和計算機啓動337調查等。聯想集團的中國或美國公司皆涉及其中。

投票 商務部 關稅

上一則

疫情重創經濟 中國4月製造業、服務業PMI雙雙大跌

下一則

工業富聯Q1業績逆增長 營收、獲利均創下同期歷史新高

延伸閱讀

印尼邀請普亭參加G20 美拒絕與俄「一切照舊」

印尼邀請普亭參加G20 美拒絕與俄「一切照舊」
情報單位、谷歌發警告：美遭惡劣網攻 中國威脅最大

情報單位、谷歌發警告：美遭惡劣網攻 中國威脅最大
「紀念品」鑽漏洞 美670億進口商品 課不到關稅

「紀念品」鑽漏洞 美670億進口商品 課不到關稅
疫情改變你和我／疫後在美處境惡化 留學生動了回國的念頭

疫情改變你和我／疫後在美處境惡化 留學生動了回國的念頭

熱門新聞

富豪投資人歐萊利（Kevin O'Leary）建議，在高通膨時期，別把多的資金放在戶頭裡。Getty Images

投資大咖教觀念：高通膨時代 最該避免這個理財錯誤

2022-04-22 13:44
特斯拉CEO馬斯克。美聯社

大亨之戰 馬斯克槓上比爾蓋茲 原因是這個

2022-04-23 08:12
退休理財一定要超前部署，才能累積財富。(Getty Images)

社安金退休年齡 正邁向67歲 專家說可能更高

2022-04-25 13:38
電動車大廠特斯拉26日股價重挫12%，公司市值單日狂瀉約1260億美元，投資人擔心執行長馬斯克可能出售股票來完成以440億美元收購社群平台推特一案。（路透）

老闆才買推特 特斯拉市值狂瀉1260億美元 3 因素讓空頭開派對

2022-04-26 19:52
在交易員衡量了大量企業財報和利率上升後，美股22日暴跌，導致道瓊工業平均指數和史坦普500指數連周下跌。美聯社

道指崩逾980點 連續第4周走跌

2022-04-22 16:39
U-Haul貨車的車牌全都註冊在亞利桑納州。（美聯社）

小常識：所有U-Haul貨車的車牌都是亞利桑納州註冊

2022-04-25 03:53

超人氣

更多 >
從開始就計畫殺死她 威州14歲少年認姦殺10歲女童

從開始就計畫殺死她 威州14歲少年認姦殺10歲女童
疫情改變你和我／疫後在美處境惡化 留學生動了回國的念頭

疫情改變你和我／疫後在美處境惡化 留學生動了回國的念頭
疫情改變你和我／地鐵驚魂 「誰是原住民？」疫情挑動最敏感的種族神經線

疫情改變你和我／地鐵驚魂 「誰是原住民？」疫情挑動最敏感的種族神經線
紐約華裔少女頸部中槍案4嫌照片曝光 疑非裔幫派份子

紐約華裔少女頸部中槍案4嫌照片曝光 疑非裔幫派份子
英國防大臣預測 普亭可能在「這一天」宣布大規模動員

英國防大臣預測 普亭可能在「這一天」宣布大規模動員