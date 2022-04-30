美國啟動337調查 聯想中箭

美國337調查，PC龍頭聯想被調查。 (圖：聯想提供)

美國337調查再度瞄準中企，這次遭殃的是聯想。據中國商務部 旗下「中國貿易救濟訊息網」消息，美國國際貿易委員會（ITC）28日投票 決定對特定移動電子設備啓動337調查。聯想集團、美國Lenovo.、美國摩托羅拉等為列名被告。

337調查指的是ITC根據美國「1930年關稅 法」第337節（簡稱「337條款」）及相關修正案進行的調查，對象為進口產品侵犯美國知識產權的行為以及進口貿易中的其他不公平競爭。

根據有關程序，美國國際貿易委員會在啟動337調查後，必須在45日內確定終裁的目標時間，並盡快完成調查。通常案件需要在一年內做出裁決。如果涉案企業被裁定違反了第337條款，美國國際貿易委員會將發布相關產品的排除令和禁止令，這意味著涉案產品將徹底喪失進入美國市場的資格。

事實上，聯想算是美國337調查的常見名單。細數近兩年ITC啟動的337調查，聯想多涉及其中。

比如，2021年8月決定對特定筆記本電腦、桌上電腦、服務器、行動電話、平板電腦及其組件的調查；今年1月，ITC對特積體體電路產品及其下游器件啓動調查；最近一次3月28日ITC對特定功率半導體及包含該功率半導體的移動設備和計算機啓動337調查等。聯想集團的中國或美國公司皆涉及其中。