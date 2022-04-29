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中國拚基建促經濟 穩增長重要動力

財經新聞組／綜合報導
瑞銀分析，基建是今年中國穩增長最重要的動力來源。圖為福州一展會上的5G基建企業展區。（中新社）
瑞銀分析，基建是今年中國穩增長最重要的動力來源。圖為福州一展會上的5G基建企業展區。（中新社）

瑞銀證券中國策略分析師孟磊在27日的媒體會議上表示，多重壓力之下今年A股市場不斷回調，基本面處於相對疲軟狀態。在此情況下，基建成為今年最大亮點，是中國穩增長最重要的動力來源。

中新社報導，孟磊認為，中國在一季度取得4.8%的經濟增速後，將在二季度迎來較大挑戰，可能達到全年低點位置。短期來看，消費、出口都會面臨一定壓力。

他分析，首先，消費方面，中國新冠疫情出現一定反覆，給消費造成一定影響。為此，瑞銀下調了消費的經濟增長預期。其次，出口方面，由於去年中國基數較高，疊加歐洲地緣政治風險的變化，導致出口增速比去年來說相對略弱，總體來說今年出口增速預測在4.2%左右。

投資方面，他預計製造業投資處於相對穩定的水平；而房地產受到下行壓力，相對較疲軟。但他指出，基建會成為今年最大亮點。 他說，基建是當前市場最重要的抓手，是今年穩增長最重要的動力來源，而且這是有決心和動力能够做到的。

今年以來，中國財政靠前發力，各地積極推進重大項目開工建設，基礎設施投資保持較快增長。中國國家統計局數據顯示，一季度基礎設施投資同比增長8.5%，比前2月增速提高0.4個百分點，且呈逐月上升態勢。而去年全年基礎設施投資同比增長0.4%。

由此，孟磊判斷，基建增速仍會上行，預計今年會恢復到8%以上。「這個增速是很多年沒有看到的，過去幾年都是低位數增長甚至負增長。」

談及A股走勢，孟磊說，短期宏觀壓力確實比較明顯，但也要注意到政策不斷釋放積極信號，如降準帶來充沛的宏觀流動性，信貸增速有望繼續反彈。現在來看，第二季將面臨較為疲軟的環境，可能處於震盪磨底的過程。如果疫情在第二季能有效控制，經濟增速將出現一定復甦，預計市場在第三季度迎來反彈。

投資 疫情 房地產

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