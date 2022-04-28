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中國A股大反攻 創業板急漲5%

記者林宸誼／綜合報導

在連續重跌兩天後，A股27日上演大反攻，創業板指收盤大漲逾5%，寫下近三年來最大單日漲幅，原因是上海與北京疫情也暫時出現穩定跡象，以及總書記習近平指示，要全面加強基建，引導市場預期等。

中國基金報報導，滬指昨天收復2900點、收盤漲2.49%，至2958.28點；深成指勁揚4.37%，至1萬652.9點，創業板指急漲5.52%，至2269.71點，創2019年2月來最大單日漲幅；兩市共3992檔個股上漲，140檔個股漲停。

多重消息影響27日A股開盤逆勢翻漲，分析指出，上海疫情新增確診病例繼續顯著放緩，北京數據好於預期。

其次，是政策作多。包括國家發改委官網刊登投資司發文，指出從第1季情況看，全中國投資增長9.3%，比2021年全年提高4.4個百分點，實現良好開局，穩投資工作取得積極成效。

國家主席習近平26日主持召開中央財經委員會第11次會議，強調要強化基礎設施建設支撐保障，其中更是提到，要引導好市場預期，講清楚政策導向和原則，穩定市場信心。

證監會於26日發布「關於加快推進公募基金行業高質量發展的意見」，提出要引導基金管理人堅持長期投資、價值投資理念，並採取有效監管措施，限制「風格漂移」等短線操作。

中信建投策略首席陳果最新市場觀點認為，去年下半年以來的地產等收緊趨勢已經徹底逆轉，如今中央層面既然決意穩增長，後續力度不斷加碼是必然。

投資 北京 疫情

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