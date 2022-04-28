「雙減」政策衝擊新東方 9個月虧近10億美元

「雙減」政策衝擊，「新東方」等培訓機構面臨轉型陣痛。（取材自紅星新聞）

中國教培機構「新東方」面對「雙減」政策陷入轉型陣痛期。新東方發布最新財報顯示，2022財年前九個月（即從2021年6月至2022年2月底）淨虧損近10億美元，半數門店關閉，教培中心改酒店。

數據顯示，新東方淨營收 為25.812億美元，年減15.8%。2022財年前9個月歸屬於新東方股東的淨虧損為9.984億美元，而上一財年同期的收入為3.799億美元。

財報指出，截止今年2月底，新東方學校及學習中心總數847間，較2021年5月底1,669間相比，減少了822間。新東方高管則在電話會上指出，到今年年底，這一數字將會降到約600間。

伴隨業務縮減、利潤下滑，公司的股價與市值也在縮水。新東方在香港 和美國有三家上市公司，港股新東方和新東方在線市值分別為133億港元、32億港元；中概股新東方市值18億美元。另外，以美股新東方為例，目前每股10.40美元的價格較一年前高點已經縮水95%。而中概股新東方在今年4月跌破1美元，面臨退市危機。新東方表示，最新財季的虧損主要是開展新業務和投入導致，新東方高管也對2023財年扭虧為盈充滿信心。新東方認為，成人教育 業務以及素質類業務的收入仍有望成為公司未來營收增長的主要驅動力。此前，董事長俞敏洪曾說，未來會看重成人領域培訓，並對相關業務細分領域。

除了業務上轉往成人教育、素質培訓外，新東方也開發不同的業務。比如上線農產品，並建立「東方甄選」農產品直播帶貨平台，但目前表現平平。據新抖數據平台數據顯示，自12月28日開播以來，截至今年2月18日，東方甄選累計帶貨商品數335件。