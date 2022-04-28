熱錢抽腿 台幣爆量貶8.6分 恐探29.5元

國際美元強彈、熱錢抽腿撤離，新台幣爆量貶8.6分。(本報資料照片)

國際美元強彈、熱錢抽腿撤離，台北股匯市27日再度上演雙殺行情，新台幣匯率 終場貶值8.6分，收在29.396元，為逾一年七個月新低，總成交量19.185億美元。匯銀主管指出，外資27日集中在午後匯出，估計一天就匯出逾10億美元，若資金流向趨勢不變，新台幣匯率近日就有機會下探29.5元。

中央銀行資料顯示，今年以來，美元指數累計強漲7.2%，非美貨幣 清一色對美元貶值，其中又以日圓重貶10.06%最重，台灣主要貿易對手國貨幣韓元貶值6.04%居次，新台幣貶幅也有5.8%，星元與人民幣分別下挫1.88%和2.73%。

匯銀主管指出，27日上午外資雖有匯出，但力道並不顯著，反而是出口商進場大舉拋匯；到了下午，熱錢撤出潮愈來愈猛烈，新台幣匯率最低跌至29.402元、最多貶值9.2分。

大型國銀交易室主管說，「國際美元實在很強，歐元在下午一度跌破1.6關鍵價位，使外資加速出走。」不過因逢月底，為出口商拋匯旺季，匯銀主管說，出口商昨天確實進場大賣美元，使新台幣匯率貶值幅度明顯縮減。

匯銀主管說，「如果不是出口商這幾天都大舉賣匯支撐新台幣匯率，29.5元早就貶破了」。

出口商與外資一來一往，匯市交投熱絡，昨日總成交量接近20億美元。匯銀主管說，除外資匯出逾10億美元，出口商也拋出等量外匯，匯市有買有賣、勢均力敵，中央銀行雖緊盯盤面，但並未大舉進場調節。

展望後市，匯銀主管說，27日盤中新台幣匯率最低已貶到29.4元，估計在5月4日聯準會 最新決策出爐前，國際美元漲勢凌厲趨勢難以撼動，新台幣匯率近日就有機會下探29.5元。匯銀主管說，「聯準會展現鷹姿、今年5、6月都要升息2碼，美元缺乏弱勢理由，新台幣匯率自然也很難止跌。」估計短期新台幣匯率將位於29.2至29.5元區間波動。