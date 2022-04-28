華為折疊手機重返市場 不再厚重笨 標榜無折痕、超輕薄

華為28日發布新一代折疊螢幕手機Mate Xs 2，厚度和重量接近普通手機。(中新社)

華為 終端CEO、華為車BU CEO余承東27日表示，去年華為手機 供應很困難，今年華為手機供應得到了極大地改善；而華為在28日發布新一代折疊螢幕手機Mate Xs 2，厚度和重量接近普通手機。

36氪旗下新媒體「Tech星球」報導，華為終端官方微博27日發布，余承東透過預錄的影片指出，今年華為手機開始回來了，所以大家想買華為產品、華為手機能買到了。

對於即將發布的新款折疊螢幕手機，余承東表示，過去的折疊螢幕手機又厚又重又笨，而且不耐摔，這次發布的折疊螢幕手機把這些問題全都解決了，基本上接近普通手機的厚度和重量，而且耐摔性、結實性得到了極大的提升。

余承東認為，這是一個最重磅，最重大的提升，華為的手機可以說基本上沒有折痕，超輕薄、超平整、超可靠。

財經天下周刊報導，余承東20日宣布華為消費者業務大調整，正式變更為「華為終端業務」，未來華為終端業務將全面覆蓋消費產品和商用產品兩大模組。

改名及業務調整背後，是華為消費者業務在面臨挑戰下尋求新的突破口，去年華為消費者業務的營收下滑了近一半，並拖累總體營收出現下降。

華為輪值董事長胡厚崑26日在華為第19屆全球分析師大會表示，終端不僅僅只有手機，當使用者被越來越多的電子設備包圍，需要的不是更多的終端，而是更為智慧的體驗，也就是以人為中心的全場景智慧化體驗，這也正是華為終端的創新焦點。

胡厚崑坦言，由於缺乏晶片 ，過去兩年華為手機業務出現重大下滑，「在晶片供應方面，華為依然沒有自建晶片廠的計畫，因為產業分工是有要求的。」

華為常務董事汪濤則指出，「由於地緣政治的競爭，導致全球產業鏈條被打破了，但是晶片的產業鏈條非常長，包括設計、製造、封裝等等，華為不可能都自己解決，需要全產業鏈上下游一起努力。」