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中國Q1工業利潤增速放緩 汽車等產業利潤下降多

記者陳政錄／綜合報導
中國國家統計局數據顯示，在41個工業大類行業中，24個行業利潤成長，15個行業下降。（新華社）
中國國家統計局數據顯示，在41個工業大類行業中，24個行業利潤成長，15個行業下降。（新華社）

中國國家統計局27日發布，今年首季規模以上工業實現利潤總額為人民幣1兆9555.7億元（約2985億美元），年增8.5%，成長速度較去年第4季放緩3.8個百分點。受疫情影響，統計局高級統計師朱虹指出，從工業企業營業收入增長放緩，工業產銷銜接水平下降，企業庫存高位運行，顯見中小企業成本壓力仍然較大。

統計顯示，1到3月中國規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額人民幣7068.5億元，年增19.5%；股份制企業實現利潤人民幣1兆4396.3億元，年增14.4%。

不過，外商及港澳台商投資企業實現利潤僅人民幣4707.5億元，年減7.6%。說明外商及港澳台商投資在應對中國這一波疫情多地擴散，應對市場環境變化受到不小衝擊。同時也反映在中國雙循環國家戰略經濟內捲下的劣勢。

分行業來看，中國國家統計局數據顯示，在41個工業大類行業中，24個行業利潤成長，15個行業下降，一個行業減虧，一個行業持平。

值得注意的是利潤下降較多行業有：汽車製造業下降11.9%，通用設備製造業下降17%，農副食品加工業下降22.9%，此外，石油、煤炭及其他燃料加工業下降29.8%，電力、熱力生產和供應業下降35.2%，黑色金屬冶煉和壓延加工業下降49.7%最多。

而煤炭開採和洗選業、石油和天然氣開採業分別成長1.89倍和1.51倍。

整體來看，1到3月中國規模以上工業企業實現營收人民幣31.27兆元，年增12.7%；營業成本人民幣26.29兆元，年增13.5%；營收利潤率為6.25%，年減0.24個百分點。

中國國家統計局工業司高級統計師朱虹解讀，第一季在減稅降費、助企紓困多措並舉，工業企業利潤保持平穩增長。但她坦言，當前外部輸入性通膨壓力加大，新冠肺炎疫情多點散發，對工業經濟平穩發展帶來諸多挑戰，企業生產經營困難增多。

中國國家統計局指出，第1季規模以上工業企業利潤成長速度，比去年第4季下降3.8個百分點，並且不同行業、不同類型企業間利潤分化明顯，目前工業企業營業收入成長放緩，工業產銷銜接水準下降，企業庫存偏高，中小企業成本壓力仍然較大。

朱虹表示，當務之急是保障物流暢通，著力穩定產業鏈供應鏈，因此下一步要落實落細支持實體經濟穩定發展的各項政策措施，持續做好保供穩價工作。

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