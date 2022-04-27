中國封城衝擊微軟、晶片廠 各界屏息關注蘋果是否遭殃

過去一周來，從微軟到德儀，眾多企業都表示受到中國大陸封城防疫措施衝擊。市場正密切關注倚重大陸供應鏈的蘋果公司是否也受到波及。圖／美聯社

從微軟到德儀（TI），長久來受惠於中國供應鏈 的公司，如今因當地基於「清零」政策大舉封城 抗疫而飽受衝擊。

對汽車 和科技公司供應半導體的德儀26日以客戶工廠停擺為由，調降營收預測10%。同日，微軟警告，當地長期封控措施將打擊Xbox遊戲機和Surface筆電生產。南韓記憶晶片大廠SK海力士27日說，智慧手機和電腦市場能否復甦，取決於中國是否鬆綁防疫限制。

彭博資訊報導，數十年來，廠商紛紛把生產線移往勞力成本低廉、市場腹地龐大、政府政策做多的中國，例如蘋果公司執行長庫克就引領這種以中國為產品組裝中心的模式，所需零組件從全球各地運過來。但新冠肺炎疫情暴露出這種策略潛在出乎意料的風險：工廠關閉，運費暴漲。上海封城使情況更惡化，如今更有蔓延至北京之虞。

中國「清零」政策正打擊這個世界第二大經濟體，今年能否達成5.5%的經濟成長目標大有疑問，加上通膨壓力，可能重創消費者對智慧手機、筆電、電動車等高價非必需品的需求。中國工業主管當局信誓旦旦表示，將遵照中國國家主席習近平的命令，維持國內供應鏈暢通無阻，但開往主要工業園區的載貨卡車仍不得其門而入。

過去一周來，在法說會上提及中國封城衝擊的企業多不勝數，從奇異（GE）、百事公司（Pepsico）等大企業，到那些在全球供應鏈中扮演小螺絲釘角色的公司都有。

客戶包括三星電子和惠普的友達光電（AU Optronics）表示，中國封控措施造該公司「缺的原料可能每天都不同」，情況變化難測，以致無法提供第2季指引。對三星、通用汽車等公司供貨的群創光電（Innolux）表示，中國封控的衝擊將在第2季和第3季浮現。對三星、小米供應行動晶片的聯發科技（MediaTek）下修全球智慧手機出貨成長率預測，從個位數增幅砍到持平在大約13.5億支左右，主要反映中國的降幅比預期大。

汽車製造商也受到波及。電動車大廠特斯拉因上海封城而損失約一個月的生產。歐洲第二大汽車零件製造商Continental AG，已下修對全球小客車和輕型商用車的產量成長預測，從原估增幅6%-9%調降到4%-6%。

現在，眾人目光聚焦於28日公布財報的蘋果公司，以了解這家倚重遍布中國各地數百家供應商的科技巨人能否安然度過中國封控衝擊。iPhone主要代工公司鴻海（富士康）已表示，有「iPhone城」之稱的鄭州廠持續運作。