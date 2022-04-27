中國新冠疫情復熾 衝擊外企獲利

中國因新冠疫情升溫採取嚴格封鎖措施，外企獲利大受衝擊。 新華社

中國新冠疫情 復熾，當局再度實施封鎖措施，致使各地的生產與消費停擺，而在中國營運的外國企業首季獲利也遭受衝擊。

彭博資訊報導，中國國家統計局27日公布的數據顯示，中國外企第1季的獲利挫跌7.6%至人民幣4,710億元（720億美元），為2020年第1季武漢封城 、經濟萎縮以來最低水準。儘管今年第1季中國國營企業和民營企業的獲利分別成長19.5%及3.2%，但都遠低於2021年的水準。

這項數據與2020年底至2021年初的狀況截然不同，當時許多國際企業正苦於本國或其他市場的衰退，但中國市場成為這些外企的獲利亮點。如今，美國歐洲和其他地區的經濟正在強勁成長，中國經濟的走勢看來卻反其道而行，原因是受到封鎖措施及消費者支出疲軟的拖累。

在中國的英國 商會4月稍早發布報告說：「對許多在中國營運的英國企業來說，目前的風險程度是2020年以來最高。」

中國的新冠疫情在3月急速升溫，促使當局在重要工業區祭出封城或其他限制措施，包括深圳、長春、東莞，以及江蘇省、浙江省部分地區。疫情對中國商業活動的衝擊在本季可能更嚴重，因上海及鄰近地區的封鎖，迫使汽車、電子和許多工業產品的製造商關閉工廠。此外，中國各地的限制措施也導致消費者的需求下滑。