阿里巴巴新貿節 台灣綠色概念產品亮眼

Alibaba.com公布3月新貿節成績，發現綠色概念商品極有潛力，成為帶動台灣傳產外貿成長的全新動能。（圖：阿里巴巴國際站提供）

阿里巴巴國際站（Alibaba.com）26日公布2022年新貿節銷售成績，其中，台灣中小企業所生產的綠色概念商品如環保印刷包材、高效節能的燈光照明設備，在新貿節期間受到青睞，以7至8倍的高增速成長，顯示台灣多元外貿產業呼應國際趨勢的能力。

新貿節是阿里巴巴國際站每年3月舉辦的促銷盛會，2022年在全球吸引近5萬的商家參與，其中台灣商家參與數量成長22％。

據阿里巴巴國際站統計，隨疫後產業復工 速度逐漸加快，全球外貿也同樣邁向新常態，其中居家生活醞釀的「精緻化」家居消費能量帶動建材、家居園藝、運動娛樂產業增長外，生產線加速復工後的工業、農業機械需求亦快速回升。

台灣商家方面，在2022年新貿節期間整體線上交易額取得雙位數成長。其中，汽配、運動、物料搬運、五金手工具、美妝個人護理等台灣外貿優勢行業，排行成交額前五名。

此外，台灣的包裝印刷、燈光照明，由於市場對可分解環保包材以及永續節能的需求，以7至8倍的高增速成長，顯示台灣多元外貿產業呼應國際趨勢的能力。

另在綠色消費概念下，阿里巴巴國際站補充，在汽配產業方面，此次新貿節落地式充電站的平台商機量狂飆24倍，電動車 連接器、壁掛式充電站商機量也分別上漲6至7倍，顯示電動車市場的發展潛力不可小覷。同時，隨各國防疫鬆綁，露營用品銷量成長383%、自行車水壺銷量成長近10倍，均是台灣商家不可錯過的重要商機。

同時，今年綠色新能源產業的交易額，成長速度為全平台第一，家用太陽能系統成交成長率翻倍，尤以德國、義大利 市場需求量最高，另外鋰電池、太陽能組件、儲能電池等相關產品同樣成長顯著。

搭上全球重視環保、綠能的風潮，台灣首家木質顆粒燃料商家瑩迪企業經理邱文庭表示，公司成功推廣台灣特有的芒果、荔枝等木顆粒給海外客戶，更開發一系列搭配木顆粒使用的烤肉周邊用品，讓線上外貿年營業額成長30%。

在此之前，為推動綠色發展，阿里巴巴集團於22日宣佈，加入倡導低碳技術專利共享的國際平台「低碳專利承諾」（Low Carbon Patent Pledge），並對外免費開放九項關鍵的資料中心低碳專利，以加速綠色科技的採用及加強協同創新。