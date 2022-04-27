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中國一線城房市交易回溫 杭州60筆住宅地僅1塊流拍

記者黃雅慧／綜合報導
一線城市深圳樓市，呈現反彈回暖；圖為深圳福田區街景。（中新社）
一線城市深圳樓市，呈現反彈回暖；圖為深圳福田區街景。（中新社）

中國熱點城市房市正在回溫。近日杭州首批集中供地60筆住宅地，僅一塊地流拍，成交59筆。此外，成交地塊中有近四成觸及最高限價。三家房企買走23幅地，分化趨勢明顯。此外，長沙、青島與深圳等地第一季樓市銷量也傳出好消息。

據澎湃新聞報導，第三方研究機構中指研究院浙江分院常務副總經理高院生表示，與目前已經進行集中供地的城市相比，杭州此次集中供地雖熱度分化，但整體表現依然較好。他指出，一個原因在於，參拍資質有所放鬆，同時溢價率最高僅12%，且部分板塊最高限價有所提升，開發商利潤有保障；另一原因則是，杭州投資吸引力強，居民購買力強勁，去化有所保證。

此外，湖南省長沙市樓市成交也回溫。據湖南中原研究院的數據顯示，在成交端方面，長沙實現「兩連漲」。上周內五區一手住宅成交938套，成交面積13.73萬平方米，較上期分別上漲47%、55%。據搜狐新聞報導，業內人士分析，長沙樓市雖總體表現仍未及預期，但勢頭還是往上走，購房者對樓市的信心還在進一步提振當中。

青島樓市也傳出佳訊。據卓易數據統計，上周青島新建商品住宅共成交1422套，成交面積約為17.06萬平米，成交均價為每平米人民幣1萬7092元。據大眾網報導，今年青島樓市市場的反應來看，受3月疫情影響，4月有小幅提升，包括房貸利率下調、銀行信貸額度增加等，有助樓市回暖，但與往年「金三銀四」旺季相比，仍遠遠不夠。

一線城市深圳樓市也呈反彈回暖。據深圳中介協會數據顯示，4月下旬，新房、二手房成交量均呈上漲態勢，尤其是福田、南山、寶安等區二手房成交量較上期增長近100%。4月前三周，深圳二手房成交量已超1300套，4月或將破2000套。

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