內外利空夾殺 中國A股又下挫 283家跌停

上證指數26日收盤創近23個月以來新低。（路透）

中國A股在遭遇「黑色星期一」後，26日不敵內外利空因素夾殺，繼續下挫，上證指數 收報2,886.43點，跌幅1.44%，創近23個月以來新低，深證成指、創業板指分別收跌1.66%、0.85%。

由於美國聯準會（Fed）升息預期、國際大宗商品價格上漲和中國本土疫情 持續，A股三大指數25日跌幅均超過5%，迫使國務院辦公室祭出五方面、20條措施促進消費，中國人民銀行（人行）、四大證券 報，上海證券、期貨、基金同業公會齊發聲維穩。

但26日開盤，A股三大指數高開後上沖下洗，午後集體翻綠，尤其紡織、服裝、煤炭、證券、種植、林業等領域跌幅最多。

根據中新經緯統計，滬深兩市26日共有近4000家個股下跌，其中，283家跌停。

截至收盤，上證指數報2886.43點，下跌1.44%，是自2020年6月以來，首次跌破2900點整數關口，深證成指報1萬0206.64點，跌1.66%，兩市成交總額約人民幣8388億元（約1279.4億美元）。創業板指報2150.51點，跌0.85%。

國盛證券分析師喻順樂坦言，本周A股持續盤整，主要原因是投資者擔憂境內多地新冠肺炎疫情，會對經濟和供應鏈帶來衝擊，以及Fed升息預期下，人民幣可能面臨快速貶值風險。他說，這些擔憂促使資金恐慌情緒有所增加。

面對市場萎靡，人行26日一早以「有關負責人」接受官媒採訪的方式，強調當前中國經濟基本面良好、內生增長潛力巨大，並指將加大穩健貨幣政策對實體經濟的支持力度，促進市場健康穩定發展。

同日，上海證券報、中國證券報、證券時報、證券日報都在頭版刊文，呼籲投資人不應過度的悲觀。

除此之外，上海證券、期貨、基金同業公會也一齊發布「關於上海證券期貨基金行業進一步做好疫情防控和服務經濟發展工作有關事項的通知」，強調要堅定信心、保持定力，全力維護市場穩定。