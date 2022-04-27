中國促進消費 禁止新增購車限制

中國國務院 辦公廳日前印發「關於進一步釋放消費潛力促進消費持續恢復的意見」，中國發改委負責人25日表示，將以改革營造良好消費環境，並強調，各地不得新增汽車 限購措施。

中新社報導，該負責人表示，中國有14億多人口的超大規模內需市場，居民收入穩步增長，孕育著大量消費升級需求，未來消費將更趨多元化、個性化、品質化，智能、綠色、健康成為居民消費新潮流。

負責人透露，下一步，發改委將會同有關部門，按照「意見」部署要求，瞄準居民消費個性化多元化和結構升級趨勢，聚焦消費領域痛點、難點、堵點和體制機制障礙，重點做好以下三方面工作。

一是鞏固拓展重點領域消費。加強商品質量、品牌和標準建設，推動品種培優、品質提升、品牌打造和標準化生產。促進醫療健康消費提質升級，開發更多適合老年人和嬰幼兒消費的產品和服務，深入推進文化和旅遊消費試點示範。支持新能源汽車加快發展。

二是完善消費發展支撐體系。其中提及，積極建設一批區域消費中心，鼓勵各地區因地制宜有序建設一批設施完善、業態豐富、健康綠色的消費集聚區，推動建設城市一刻鐘便民生活圈。

三是以改革營造良好消費環境。各地不得新增汽車限購措施，已實施限購的地區逐步增加汽車增量指標數量、放寬購車人員資格限制，推動汽車等消費品由購買管理向使用管理轉變。