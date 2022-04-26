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上海經濟降速 北京有望超車

記者戴瑞芬／綜合報導

上海這波疫情一個月來累計感染超過10萬例，遠超2020年的武漢。當年疫情衝擊武漢GDP近乎腰斬，而4月以來上海在全面封控管理下，從消費到生產，從外貿到投資，無一不受衝擊。專家預估，上海經濟第2季將大降速，GDP大幅下滑；屆時，北京有望首次趕超上海，首次晉級為中國經濟第一大市。

上海疫情發生在3月中下旬，從生產來看，上海3月全市工業總產值增速以由正轉負為-7.7%，而1-2月還高達11.9%。

從進出口總額來看，上海3月外貿增速已從年初的22%降到了2%，至於投資，在全域封控之下，基礎建設、房地產建設也難以施展。

拉動經濟的三架馬車（製造投資、外貿、消費）全面失速，4月疫情擴散，上海開始封城管控，絕大多數工廠被迫停工或減產，汽車、電子等產業鏈受到前所未有的衝擊。如果上海5月不能實現動態清零之下的全面復工復產，對經濟衝擊會直接顯現在第2季。

據香港中文大學經濟系教授宋錚團隊研究，如果封城兩周，造成的經濟損失為該城市當月GDP的32%左右，為該城市全年GDP的2.7%左右。封城取消後，經濟一般能迅速恢復到原有水平，但並沒有反彈。研究推估，上海已經封城一個月，經濟損失大致為該城市全年GDP的4.5%。

疫情 封城 投資

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