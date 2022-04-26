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救12家「問題房企」 中國邀銀行洽商紓困融資

記者陳政錄／綜合報導

為降低本土疫情蔓延下，對房地產企業帶來的進一步衝擊，據指出，中國監管部門近日召開金融支持實體企業相關座談會，邀集超過20家銀行、資產管理公司，對包括恒大、世茂、融創等在內12家「問題房企」存在的風險進行紓困指導，包括給予更多融資支持等，以避免違約情況加劇。

綜合上證報、彭博報導，中國人民銀行（央行）等金融監管部門，近日分別和六家國有銀行、12家股份行以及五家資產管理公司召開座談會。

中國監管部門在座談會上提出，應放鬆對問題房企的「四證不全」併購項目、涉及併購貸款置換土地出讓金項目等的合規性要求，對於存量的逾期貸款，可補充增信後進行展期。另方面，對於房地產融資要全力支持，資金務必封閉管理等。

監管層的指導要求還包括，對資產管理公司的業務考核進行放鬆，例如允許它們接收金融機構暫未納入不良的房地產貸款、2021年年底前資金用途是土地價款形成的債權等。

知情人士透露，上述座談會目的，旨在對中國12家問題房地產企業的風險進行紓困指導，這些房企包括恒大、世茂、融創、富力、中梁、中南建設、綠地、陽光城等。

彭博數據顯示，今年第1季以來，為有效化解風險，中國已有60多個城市放鬆了房地產監管規定。上月，中國國務院金融穩定發展委員會會議指出，要及時提出有力有效的防範化解風險應對方案。不過，由於本土疫情蔓延，中國國家統計局數據顯示，2022年3月，中國新住宅建案銷售年減29%，創下去年7月開始下跌以來的最大降幅。

房地產 貸款 紓困

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