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中國「促消費」發布20條措施 五路進擊

記者陳政錄／綜合報導
中國國務院頒布20條措施，盼釋放消費潛力，促進消費持續恢復。圖為山西太原消費者在超市買水果。（中新社）
中國國務院頒布20條措施，盼釋放消費潛力，促進消費持續恢復。圖為山西太原消費者在超市買水果。（中新社）

為降低本土疫情對內需消費的衝擊，中國國務院25日頒布「關於進一步釋放消費潛力促進消費持續恢復的意見」，涉及五方面，共20條措施，包括加大助企紓困力度、發展養老和綠色消費等，盼進一步釋放消費潛力，促進消費持續恢復。

據中國國務院頒布意見內容，開頭坦言，當前受新冠肺炎疫情等因素影響，消費特別是接觸型消費恢復較慢，中小微企業、個體工商戶和服務業領域面臨較多困難。

因此，意見提出五方面，共20條措施，在應對疫情影響，促進消費有序恢復發展方面，提出要圍繞保市場主體、加大助企紓困力度，及做好基本消費品保供穩價、創新消費業態和模式等。

中國國務院指出，要深入落實扶持製造業、小微企業和個體工商戶的減稅退稅降費政策，推動金融系統通過降低利率、減少收費等多種措施，向實體經濟讓利，同時，引導金融機構優化信貸管理，對受疫情影響嚴重的行業企業給予融資支持。其餘還包括保就業、提供防疫補貼、用電優惠、房租減免等各層面的支持措施。

在穩定消費基本盤方面，意見提出，要積極推進實物消費提質升級、促進健康養老托育等服務消費、拓展文化和旅遊消費、大力發展綠色消費和充分挖掘縣鄉消費潛力。

增強消費發展綜合能力方面，意見提到，要推進消費平台健康持續發展、加快健全消費品流通體系、增加就業收入提高消費能力，以及合理增加公共消費。

為營造優良消費環境，要破除限制消費障礙壁壘、健全消費標準體系、加強消費領域執法監管及消費者權益保護；夯實高質量發展基礎方面，要加強財稅支持、優化金融服務、強化用地用房保障和壓實各方責任。

疫情 國務院 紓困

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