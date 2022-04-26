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中鋼鐵業拚雙碳 需求未降 不盲目減產

中國新聞組／綜合報導
鋼鐵業是中國國民經濟重要支撐，圖為河北遷安一家鋼鐵外貿企業作業員進行吊裝彩涂板。（新華社）
鋼鐵業是中國國民經濟重要支撐，圖為河北遷安一家鋼鐵外貿企業作業員進行吊裝彩涂板。（新華社）

中國是世界最大的鋼鐵生產和消費國。鋼鐵業也是中國除了電力之外碳排放量最大的行業。作為國民經濟重要支撐，中國鋼鐵行業的碳達峰、碳中和注定不是個簡單的過程。

中新社報導，多位專家在日前舉辦的2022（第十三屆）中國鋼鐵發展論壇上表示，鋼鐵業碳達峰、碳中和是個複雜龐大的系統工程，需要破除三大認知誤區。

其一，高質量發展不等於不要發展。中國全國政協常委、經濟委員會副主任楊偉民表示，鋼鐵行業減碳不能僅從行業自身出發，而應從國民經濟全局出發，要把握好多重目標的平衡。他指出，不同目標之間存在層級關係。比如共享、綠色、開放屬於發展的方式，落腳點還是要發展。減碳是發展理念、發展思路、發展方式的重大變革，必須建立在發展的基礎上，不能因減碳而削弱生產力。

其二，需求未降，不能先減產量。楊偉民表示，在生產與消費之間，要先減消費，再減產量，否則就會帶來鋼材價格的上升，從而衝擊包括建築、汽車、機械、家電等眾多的下游行業。因為國民經濟是一個複雜的、相互關聯的系統，他解釋說，每一個變量的變化，都會對整體的國民經濟平衡帶來影響。

中國鋼鐵工業協會黨委書記何文波指出，對於鋼鐵行業雙碳目標的實現，要有理性、客觀、清醒的認識。中國鋼鐵工業實現碳中和是一項系統工程，需要根據不同階段國民經濟及鋼鐵工業自身發展客觀需要，綜合技術發展狀況，科學統籌謀劃，分階段、分步驟，合理有序推進。

其三，不能單純依賴某一項技術或工藝。作為一個系統性工程，鋼鐵業的低碳發展也不能單純靠某一項技術或者一窩蜂地以短流程工藝替代長流程。有人認為，氫氣還原將可能帶動工藝流程新的技術革命，實現鋼鐵行業的低碳轉型。但中國工程院院士、前冶金工業部副部長殷瑞鈺坦言，假設2040年氫冶金的比率占到8%，2060年占到25%，根據模型計算，它對行業脫碳的貢獻率也僅為9%。

以模型來看，除氫冶金外，殷瑞鈺說，未來40年粗鋼產量下降對脫碳的貢獻率最高，達45%，廢鋼利用因素（其中，全廢鋼電爐流程因素約占35%）達39%，節能、界面技術、智能化等貢獻率為7%。鋼鐵業低碳轉型也不能僅靠發展電爐流程。

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