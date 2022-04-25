熱錢落跑 新台幣重貶1.1角 連兩貶到19個月來新低

台北股匯市25日上演「大逃殺」戲碼。熱錢大賣台股並匯出逾8億美元，新台幣匯率 終場重貶1.1角，收在29.37元，連兩貶並為逾一年七個月新低；匯銀主管說，新台幣匯率25日貶破29.3元，達到出口商心中的「甜甜價」，25日大舉進場賣匯，外資與出口商一買一賣、積極對作，總成交量擴增至19.98億美元。

外資買匯撤出，新台幣匯率25日最低貶至29.378元、最多貶值1.18角。

展望後市，匯銀主管說，近期聯準會 官員的談話「愈來愈鷹」，加上美股震盪，市場避險情緒高漲，對新台幣等亞洲貨幣走勢不利，估計在5月4月聯準會公布決策前，新台幣匯率走勢都會偏弱，不排除有機會下探29.5元。

匯銀主管也觀察到，新台幣匯率受到外資匯出影響每況愈下，不過，當匯價貶破29.3元，被出口商視為很「甜」的價格，反而吸引一大票出口商進場拋匯，使匯市成交量明顯擴增。

出口商和外資25日在匯市上演美元「你丟我撿」，不過美元需求仍大於供給，令新台幣匯率終場貶值突破1角，因市場秩序良好，央行僅在場外盯盤，並未進場限縮貶勢。「外資源源不絕落跑，但出口商也賣很多、扮演撐盤角色，眼見匯市有買有賣，老大（指央行）就沒什麼調節了」，匯銀主管說。

匯銀主管指出，根據聯準會官員的說法，目前5、6月很可能都會升息2碼，但全年的升息次數、縮表速度目前仍是未定之天，這些不確定性會讓市場心生憂慮、轉而擁抱具避險功能的美元資產。因此，估計5月4日聯準會公布決策前，美元都會持續走強，進而促使新台幣等亞洲貨幣走貶，新台幣匯率確實有機會下探29.5元。

匯銀主管指出，新台幣匯率何時能止跌，要看三大訊號，首先是以納斯達克指數為主的美股何時能止跌回穩，其次則是美國升息與縮表速度拍板後，市場是否會視為美元利多出盡，讓外資願意重返亞洲新興市場。第三則是美債殖利率 表現，若美債殖利率持續飆高，就會讓外資對台股興趣缺缺。