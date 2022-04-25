去年夏天最先看空中國科技股的分析師：沒完 還會再跌

去年夏天最先看空中國科技股的DZ Bank分析師Manuel Muehl認為，該類股還會再跌。（路透）

去年夏天，當研究中國科技股的同行都喊買進時，駐法蘭克福的德國DZ Bank分析師 穆爾（Manuel Muehl）獨排眾議，建議賣出。如今，九個月過去，該類股市值縮水達約1兆美元，Muehl認為，隨中國經濟放緩和監管環境不確定嚇跑全球投資 人，科技類股還會再跌。

彭博資訊追蹤的逾70名分析師裡，現年30歲的穆爾是第一個於去年7月發出看跌評級的人。過去12個月，他對在美上市的京東和阿里巴巴所做出的買賣建議，比其他同行都準確，兩支股票自他看空以來，分別大跌30%和58%。

他本月受訪表示，當時看到許多懸而未決的風險，但市場上幾乎沒人正視。他談到北京 持續打擊科技業指出，「還沒人知道中股真正的風險溢價是多少，因為市場還處於發現價格的過程」。

中國防疫嚴格採行清零政策，經濟前景日益黯淡，更強化他的信念。穆爾說：「總經情勢很艱難──房市顯然存有大量問題，大城市則完全被封鎖──這些都損害消費者信心。」

恆生科技指數自2021年2月觸頂以來下跌超過60%，主要受到北京打壓教育和網遊在內民營企業的衝擊。自穆爾7 月建議賣出後，拋售使得該指數成分股的市值蒸發約1兆美元，一些基金經理人甚至質疑此一類股還能不能投資。

但大部分的華爾街分析師不為所動，他們列舉的理由包括：長期潛力、預期的政策刺激和相對便宜的估值。例如阿里巴巴ADR的平均目標價是162.94美元，比上周五收盤價83.6美元高出95%。穆爾的目標價是100美元。根據彭博數據，如果依照穆爾過去一年的建議，該股可獲39%的報酬。

即使因為決策者誓言結束審查且將穩定資本市場，中國科技股上月出現短暫反彈，穆爾仍抱持悲觀看法。他說，由於中美對稽核有歧見，中概股從美國交易所退市仍然是「非常切實的風險」。他認為，未來幾季，公司基本面幾無上漲空間。

摩根大通是少數給予賣出評級的幾家公司之一，也認為該類股「不可投資」。

哪些變化會讓穆爾改變態度看多呢？他說，希望看到監管政策出現能讓人信服且可持續的轉變，而非「每兩周就增加新規定」。