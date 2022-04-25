中國第1季人均可支配收入 上海3491美元稱冠

中國國家統計局22日公布今年第1季人均可支配收入，上海以人民幣2萬2663元（約3491.3美元）穩居中國榜首，北京 首次突破2萬元關口為人民幣2萬630元（約3178.1美元）。第1季已有九省分人均可支配收入超過人民幣1萬元（約1540美元）。

中新經緯報導，所謂居民可支配收入，是指居民可用於最終消費支出和儲蓄 的總和，即居民可用於自由支配的收入，既包括現金收入，也包括實物收入。

具體來看，上海繼續穩坐中國中國冠軍寶座，首季人均可支配收入人民幣2萬2663元；北京緊追在後，第1季人均可支配收入首次突破2萬元，增長至2萬630元；浙江以1萬9366元（約2983.4美元）位居第三，距離人民幣2萬元關口僅一步之差。

中國國家統計局披露，第1季中國居民人均可支配收入人民幣1萬345元（約1593.6美元），比去年同期名義增長6.3%，扣除價格因素，實際增長5.1%。

對照人民幣1萬345元的中國「國家線」，今年第1季，上海、北京、浙江、江蘇、天津、廣東、福建、山東八省分人均可支配收入均超過中國中國均值；重慶雖未能跨過「國家線」，但已邁過人民幣1萬元關口，為1萬240元（約1577.5美元），換言之，第1季已有九省人均可支配收入超過人民幣1萬元。

從增長速度來看，西藏、湖北、貴州三省第1季人均可支配收入增速驚艷，名義增速均超7%。此外，福建、四川、安徽、江西、湖南、新疆 、重慶、河北、江蘇、山東十省跑贏中國均速，名義增速超過6.32%。

按照收入來源畫分，第1季中國居民人均工資收入人民幣5871元（約904.4美元），增長6.6%，占可支配收入的比重為56.8%。