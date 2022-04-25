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良率出問題 京東方OLED面板產量下滑

記者黃雅慧／綜合報導
中國面板龍頭京東方的OLED顯示器傳良率出問題。（本報資料照片）
中國面板龍頭京東方的OLED顯示器傳良率出問題。（本報資料照片）

中國面板大廠京東方預計將面臨iPhone OLED的生產問題。據韓媒「TheElec」報導，由於顯示驅動IC（DDI）短缺，京東方的面板產量自2月以來一直在下降，加上面板良率問題仍存在，生產瓶頸恐要持續到5月才能改善。

報導指出，同時生產iPhone OLED面板的LG顯示與京東方在購買DDI方面展開直接競爭，兩家公司擁有共同的供應商「LX Semicon」，而該公司選擇優先向LG顯示供貨。

不過，另一家韓國顯示器大廠三星顯示則不存在這個問題，因為其三星系統集成電路（Samsung System LSI）採購DDI，這是一家大公司，在為其設計的DDI獲得代工產能能力方面具優勢。

報導援引消息人士稱，京東方預計今年將為iPhone供應3,000萬個OLED面板，該公司的目標是最多4000萬個，但如果這種情況持續下去，這個目標不太可能實現。

據了解，目前京東方正積極發展OLED低溫多晶矽（LTPO）面板，計畫於重慶B12新廠生產，目標明年打入iPhone 15 OLED面板供應鏈。但京東方重慶新建B12廠的開工率較低。這是該公司第三個Gen 6（1500x1850mm）柔性OLED面板工廠。

消息人士稱，京東方原計畫為OPPO生產OLED面板，但由於價格競爭力較低而放棄該計畫，目前只生產汽車用OLED面板。

事實上，去年7月，京東方便傳出向蘋果供貨的中小尺寸OLED面板產品良率不如預期。據韓媒「Korea Times」報導，因為京東方OLED面板產品良率問題，因此蘋果與LG顯示、三星顯示簽署了OLED供應協議，兩家公司將負責為蘋果即將推出的iPad型號提供小型OLED面板。不過，當時，京東方回應「我們從不披露個別客戶狀況」

近期許多投資者關心京東方OLED良率問題，京東方公司在6日線上業績交流會回應，目前其OLED產線良率已經達80%以上，目前最大的不良基本上屬於生產性灰塵造成的點不良。

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