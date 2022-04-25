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數位人民幣貸款 首批試點在青島

記者黃雅慧／綜合報導

數位人民幣除了支付功能，也正往貸款場景開發。據「中國證券報」報導，中國首批數位人民幣線上貸款近日落地青島。此次數位人民幣融資場景的試點應用，是數位人民幣首次在金融機構個人和對公融資場景中的閉環應用，擴大了應用場景。

據了解，該數位人民幣融資場景的試點應用，是在青島市地方金融監督管理局和人民銀行青島市中心支行的指導下，國晟小貸攜手工商銀行青島市分行共同完成的探索。

國晟小貸將數位人民幣與互聯網科技相結合，為受疫情影響的個人和企業，提供線上數位人民幣融資服務，切實解決客戶臨時性資金緊張問題。不論貸款還是還款皆可使用數位人民幣。

在操作模式上，用戶線上對國晟小貸發起貸款申請通過後，通過在工行設立的數字人民幣錢包收款。還款方面，用戶在國晟小貸渠道或工銀e繳費平台，通過數位人民幣進行還款。

據陸媒IT之家分析，對用戶而言，該方式速度快、有效率，具備便利性與可獲得性好處；對小貸公司而言，數位人民幣應用於小額貸款場景，有助節省原本通過第三方平台產生的渠道費用。此外，數位人民幣錢包開立的便利性和帳戶的鬆耦合性（loosely-Coupled），能更便捷、更低成本的觸達客戶，並確保授信資金閉環流轉和用途真實可信，有助於做好數位普惠融資服務。

數位人民幣是人民銀行發行的數位形式法定貨幣，具有「支付即結算」、便捷安全的特性，在助力數字經濟發展上有著重要意義。目前人行已在深圳、蘇州、雄安、成都、上海、海南、長沙、西安、青島、大連等地開展試點。

近期，各試點地區拓展數位人民幣應用場景，比如福建實現高速公路全場景應用、各地皆有以數位人民幣繳稅的案例等。

截至2021年底數位人民幣試點場景已超過808.51萬個，累計開立個人錢包2.61億個，交易金額人民幣875.65億元（約134.8億美元）。

貸款 融資 疫情

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