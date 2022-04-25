我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

非裔男金山奧克蘭華埠持刀恐嚇 華生狂奔500米報警

普亭身體出狀況？「不停咬唇、搖晃」影片曝光引熱議

鄭州封城 鴻海廠iPhone正常生產

記者陳政錄、蕭君暉／綜合報導

河南鄭州市突然宣布實施靜態管理（封城），鴻海24日表示，旗下iPhone最大生產基地鄭州廠不在靜態管理名單內，工廠運作不受影響，仍正常生產。

由於和碩上海廠與昆山廠，以及立訊昆山廠持續受到華東地區疫情干擾，導致供應鏈大亂，進料與出貨等物流都受衝擊，鴻海鄭州廠成為蘋果組裝夥伴當中，唯一生產線正常運作的業者，並協助蘋果補足和碩、立訊產線停擺出現的供給缺口，使得鴻海本季「傳統淡季很忙」，挹注營運動能。

中國本土疫情持續延燒，繼本月中實施交通管控後，鴻海旗下富士康鄭州廠所在的河南「鄭州航空港經濟綜合實驗區」（鄭州航空港區），自23日起連續七天進行全員核酸檢測及靜態管理，但為確保經濟運轉，重點企業仍可憑證點對點通行。

對於鄭州航空港區的封控措施，鴻海集團回應指出：「鄭州園區持續配合當地官方防疫工作，目前依然維持正常營運」。近期台股走勢震盪，鴻海股價相對抗跌，上周五（22日）逆勢漲0.5元、收103.5元，外資買超3167張，連續二個交易日買超，凸顯外資對鴻海此波防疫有成，持續加碼的信心。

河南省衛健委24日通報，前一日全省新增本土新冠確診病例六例、本土無症狀感染者26例，其中，鄭州分別有二例和五例，包括二名在鄭州航空港區學校就讀的學生及數位區內公司職員。

為防堵疫情擴散，鄭州航空港區通報，23日起至29日，每日上午6時起對區內全員分批次、分時段進行核酸檢測，所有人員採檢後應及時返回居住地，實行24小時靜態管理，不流動，不聚集。

在此之前，鄭州航空港區已公告，自21日零時起實施靜態管理，區域範圍為航空港區全域，期間內要求非必要不外出，嚴格封控大交通，包括非必要不進出港區、實行只進不出管控等，結束時間另行通知。

但通知也提到，對於保供企業（民生、防疫、醫護、安全等）、重點企業員工憑工作證或單位證明，點對點通行。

鴻海在鄭州有三個廠區，分別是鄭州航空港廠區、經開區廠區、中牟縣廠區。鄭州廠區也是鴻海為蘋果生產iPhone的主要基地，有超過90條生產線，約35萬名工人，全球大約一半的Apple手機來自鴻海鄭州工廠。

鄭州 鴻海 河南

上一則

股票基金撤資潮 去年12月來新高

下一則

數位人民幣貸款 首批試點在青島

延伸閱讀

iPhone 14有什麼亮點？相機升級4800萬畫素、採大螢幕

iPhone 14有什麼亮點？相機升級4800萬畫素、採大螢幕
上海封城短片「四月之聲」遭刪 作者稱仍正常居家

上海封城短片「四月之聲」遭刪 作者稱仍正常居家
記錄上海防疫封城亂象 「四月之聲」被封 引發網友「虛擬抗議」

記錄上海防疫封城亂象 「四月之聲」被封 引發網友「虛擬抗議」
上海封城 南加華人惦念家鄉 高檔區親人：沒事

上海封城 南加華人惦念家鄉 高檔區親人：沒事

熱門新聞

富豪投資人歐萊利（Kevin O'Leary）建議，在高通膨時期，別把多的資金放在戶頭裡。Getty Images

投資大咖教觀念：高通膨時代 最該避免這個理財錯誤

2022-04-22 13:44
台積電在亞利桑納州鳳凰城的新廠，預計2024年會開始生產5奈米晶片。圖為台積電美國廠示意圖。記者簡永祥／翻攝

想到美國工作嗎？台積電21廠技術員職缺開出3條件

2022-04-21 08:59
美國2000年代房市泡沫化後，住宅興建便一蹶不振，導致房屋長期供不應求。如今聯準會（Fed）準備藉連環升息打擊通膨，可能加劇美國房市這個大問題。圖/路透

克魯曼：Fed連環升息治通膨 恐加劇美國房市沉痾

2022-04-20 07:20
台積電創辦人張忠謀。圖／聯合報系資料照片

張忠謀：美缺晶片製造人才 本土增產又貴又浪費會白忙

2022-04-20 20:11
瑞士去年對美手表出口激增55%至逾30億美元。美國也取代中國，躍居瑞士表最大買家。（路透）

你可能猜錯 瑞士手表最大買家 風水輪流轉是這個國家

2022-04-16 16:36
特斯拉CEO馬斯克。美聯社

大亨之戰 馬斯克槓上比爾蓋茲 原因是這個

2022-04-23 08:12

超人氣

更多 >
華人紐約餐廳用餐 一抬頭對面竟坐了玄彬和孫藝真

華人紐約餐廳用餐 一抬頭對面竟坐了玄彬和孫藝真
瓊瑤上億豪宅揭神秘面紗 「翠珊」趙永馨：像回家

瓊瑤上億豪宅揭神秘面紗 「翠珊」趙永馨：像回家

封面故事／再婚男事件 華人敲警鐘 急問信託遺囑

封面故事／再婚男事件 華人敲警鐘 急問信託遺囑

明州13歲男孩將「大學畢業」 已錄取物理博士班

明州13歲男孩將「大學畢業」 已錄取物理博士班
「為何選她？」新書爆：第一夫人不滿賀錦麗當拜登副手

「為何選她？」新書爆：第一夫人不滿賀錦麗當拜登副手