鄭州封城 鴻海廠iPhone正常生產

河南 省鄭州 市突然宣布實施靜態管理（封城），鴻海 24日表示，旗下iPhone最大生產基地鄭州廠不在靜態管理名單內，工廠運作不受影響，仍正常生產。

由於和碩上海廠與昆山廠，以及立訊昆山廠持續受到華東地區疫情干擾，導致供應鏈大亂，進料與出貨等物流都受衝擊，鴻海鄭州廠成為蘋果組裝夥伴當中，唯一生產線正常運作的業者，並協助蘋果補足和碩、立訊產線停擺出現的供給缺口，使得鴻海本季「傳統淡季很忙」，挹注營運動能。

中國本土疫情持續延燒，繼本月中實施交通管控後，鴻海旗下富士康鄭州廠所在的河南「鄭州航空港經濟綜合實驗區」（鄭州航空港區），自23日起連續七天進行全員核酸檢測及靜態管理，但為確保經濟運轉，重點企業仍可憑證點對點通行。

對於鄭州航空港區的封控措施，鴻海集團回應指出：「鄭州園區持續配合當地官方防疫工作，目前依然維持正常營運」。近期台股走勢震盪，鴻海股價相對抗跌，上周五（22日）逆勢漲0.5元、收103.5元，外資買超3167張，連續二個交易日買超，凸顯外資對鴻海此波防疫有成，持續加碼的信心。

河南省衛健委24日通報，前一日全省新增本土新冠確診病例六例、本土無症狀感染者26例，其中，鄭州分別有二例和五例，包括二名在鄭州航空港區學校就讀的學生及數位區內公司職員。

為防堵疫情擴散，鄭州航空港區通報，23日起至29日，每日上午6時起對區內全員分批次、分時段進行核酸檢測，所有人員採檢後應及時返回居住地，實行24小時靜態管理，不流動，不聚集。

在此之前，鄭州航空港區已公告，自21日零時起實施靜態管理，區域範圍為航空港區全域，期間內要求非必要不外出，嚴格封控大交通，包括非必要不進出港區、實行只進不出管控等，結束時間另行通知。

但通知也提到，對於保供企業（民生、防疫、醫護、安全等）、重點企業員工憑工作證或單位證明，點對點通行。

鴻海在鄭州有三個廠區，分別是鄭州航空港廠區、經開區廠區、中牟縣廠區。鄭州廠區也是鴻海為蘋果生產iPhone的主要基地，有超過90條生產線，約35萬名工人，全球大約一半的Apple手機來自鴻海鄭州工廠。