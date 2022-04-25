「愈跌愈買」 A股公司護盤 大買庫藏股

A股跌跌不休，引發上市公司買回庫藏股護盤。（中通社）

受新冠疫情和國際局勢影響，A股跌跌不休，引發上市公司買回庫藏股護盤，據Wind資訊統計，中國A股共有比亞迪及廣發證券 等190家上市公司發布回購股份預案，擬回購金額合計約人民幣469.24億元（約72.2億美元），較去年同期翻倍成長。

今年初以來上證綜指、深成指累計跌幅分別達15%及25%，多檔個股跌過頭讓公司有意護盤，據中國證券報引述Wind資訊統計，3月和4月是上市公司回購高峰，分別有94家和43家A股上市公司發布回購股份預案，在大盤下跌的背景下，反而「愈跌愈買」，掀起一波自購潮。

按照回購價格上限計算，上述190家公司，擬回購金額合計約達人民幣469.24億元，數量和金額均較去年同期翻倍成長。目前，已有113家公司實施回購，已實施回購金達合計約人民幣115億元（約17.7億美元）。

以比亞迪為例，22日晚間公布，擬以人民幣18億到18.5億元（約2.7億美元到2.8億美元）回購股份，價格不超過每股人民幣300元（約46.2美元），回購股份將全部用於實施員工持股計畫。

員工持股計畫顯示，參與持股計畫的總人數不超過1.2萬人，本次員工持股計畫受讓價格為0元／股，即參與對象無需出資，顯然是為了留住人才。

今年以來，比亞迪股價 累計跌幅達12.2%，但比亞迪基本面良好，4月中旬公告獲利預估時指出，初估今年首季比亞迪歸屬於上市公司股東的淨利潤預計達人民幣6.5億至9.5億元（約1億美元到1.4億美元），較去年同期成長174%至300%。

除此之外，中國還有海爾智家、萬科A、廣發證券、雲南白藥、恆力石化、邁瑞醫療等超過十家公司，計畫回購金額上限超過人民幣10億元（約1.5億美元）。

從上市公司回購目的看，增強投資 者對公司的投資信心，推進公司股價與內在價值相匹配是主要原因，用途方面，實施股權激勵或員工持股計畫是主要原因。

雲南白藥4月20日晚發布回購A股股份報告書，公司擬使用自有資金回購公司股份，用於實施員工持股計畫或股權激勵計畫，本次回購股份上限為900萬股，下限為450萬股﹔回購價格不超過124.38元／股，預計回購金額不超過11.19億元（約1.7億美元）。