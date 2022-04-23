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蘇州拚復工 開闢綠色通道 協助重點企業進行核酸檢測

記者林宸誼／綜合報導

中國昆山疫情反彈，據蘇州市疫情防控22日發布第108號通告，21日蘇州新增確診二例，均在昆山；新增無症狀感染者24例，其中昆山有18例，蘇州工業園區一例。

疫情緊張同時，也傳來好消息。繼上海後，蘇州22日下發「2022年企業復工復產疫情防控指引（第一版）」，與上海不同的是，蘇州不限工業企業，而是全面推進，特別針對中小企業復工，對防疫控管有實際困難，將開闢核酸檢測綠色通道。飽受疫情重創的長三角企業復工復產又更進一步。

工作指引強調，為避免企業復工之後，出現聚集性疫情影響生產，針對人員防控，要求企業要嚴格落實「常態化」核酸檢測要求，做到「應檢盡檢，不漏一人」。

其中，重點企業員工均須落實每日一檢；納入封閉管理的一線人員，與進口冷鏈食品，和其他貨物進口，在運輸、流通有接觸人員，要求每日一次核酸檢測。勞動密集企業，需每周檢測人數不低於總員工人數的5%-10%。

特別的是，中小企業復工對防疫控管的要求，如有人數較多或實際困難的重點企業，可以與屬地對接溝通，開闢核酸檢測綠色通道。

疫情吃緊的昆山封控已逾三周，足不出戶的民眾沒等到社會面清零，22日又冒出星號（通行行程卡被標記中高風險地區），且新增更多封控區、管控區，離解封更加遙遠。

據昆山市發布最新疫情防控第70號通告，台企有昆山開發區的翊騰電子宿舍樓；昆山高新區的富士康電發員工宿舍樓新增劃為封控區，實行「區域封閉、足不出戶、服務上門」。

被劃入管控區的台企，有昆山開發區的翊騰電子廠區內其他區域；昆山仁寶三、四廠區和B區4幢、5幢、6幢、8幢、9幢宿舍樓；以及昆山高新區的富士康富弘員工宿舍樓，實行「人不出區、嚴禁聚集、錯峰取物」。

疫情 檢測 復工

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