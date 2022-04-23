台灣五大銀行新增房貸暴衝 單月50億美元

五大銀行3月新承做購屋貸款暴增。（記者鄭超文／攝影）

台灣中央銀行22日公布3月五大銀行新承做購屋貸款 734.88億元新台幣（約113.6億美元），單月暴增325.45億元（約50.3億美元），都是今年以來高點，且受到央行 3月18日升息影響，五大銀行新增房貸利率 升至1.378％，創近兩年新高。

央行經研處副處長蔡惠美解釋，3月新承做購屋貸款增加逾300億元（約46.3億美元），建立在量與價因素都有。

第一，量的原因中，因為台灣基本面好，推案量多，陸續出現交屋潮，2月有春節假期，僅有15個工作天，3月則有23個工作天，較2月多出八天，因此，春節假期出現的交屋潮以及核貸遞延到3月，整批分戶貸款增加，促使3月新承做房貸房貸金額大幅躍升。

第二，價的原因上，去年以來營建成本逐步上升，房價居高，反映在貸款金額上，新承做房貸金額自然會增加。

蔡惠美強調，該數字為台銀、合庫銀、土銀、華銀、一銀的購屋貸款表現，也會反應出五大銀行與其他銀行競爭動態，可提供民眾了解，稍微觀察市場動態。

營建成本攀高以及房市熱潮推升房價走升，以及推案量多的交屋潮帶動下，根據中央銀行資料，總計今年第1季五大銀行新承做房貸金額年增二成。

五大銀行新增房貸利率升至1.378％，寫近兩年新高，月增加0.011個百分點，上一次高點為2020年4月的1.381％，並且為連續四個月成長。

蔡惠美解釋，主因為央行在今年3月18日升息後，中華郵政存款利率在3月23日才調升，目前利率為加權平均後的利率，略有增加、但調升利率並不明顯，並未足額反映升息幅度。

蔡惠美指出，五大銀行的指數型房貸利率，幾乎都在4月調升，且依據各銀行調整時間點不同，通常要花1~2個月才會反映升息幅度，因此估計4月新承做房貸利率調幅雖然會比較大，但可能還不是足額調升。

根據中央銀行資料，3月五大銀行、包含台銀、合庫銀、土銀、華銀以及一銀的新承做放款加權平均利率為1.293％，較2月增加0.126個百分點，連續兩個月出現月增加，並且寫11個月以來新高。

央行官員解釋，主要是因為部分銀行承做利率較高的企業貸款案，使得周轉金貸款利率上升；第二個原因，則是央行3月升息效應造成。