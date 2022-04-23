我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

只比川普好 新民調指拜登執政滿意度位居60多年第二低

普亭罹癌？會談時「無力癱坐、手緊抓桌沿」畫面曝光

人民幣官價 重貶至6.4596 探半年來新低

記者林則宏／綜合報導
受疫情衝擊經濟以及美國聯準會暗示將加快升息步伐影響，人民幣對美元近日快速走低。（新華社）
受疫情衝擊經濟以及美國聯準會暗示將加快升息步伐影響，人民幣對美元近日快速走低。（新華社）

受疫情衝擊經濟以及美國聯準會暗示將加快升息步伐影響，人民幣對美元中間價22日報6.4596，大幅下調498個基點，創2021年3月9日以來最大單日降幅。在岸人民幣對美元匯率開盤小幅拉升10個基點，一度站上6.45大關，隨後迅速走低，接連失守6.45、6.46兩道關口。

與此同時，離岸人民幣對美元也在衝高後回落，最高觸及6.4732。截至9點45分，在岸、離岸人民幣對美元分別報6.4630、6.4872。

人民幣對美元中間價報已連續三天下跌，來到2021年10月13日以來新低，本周累計下調約700個基點。

美國聯準會（Fed）主席鮑爾21日發出到目前為止最為強烈訊號，暗示聯準會下個月開會時，準備升息2碼（0.5個百分點），以抑制通膨高漲。他說，聯準會的緊縮政策，「動作應該要稍微再快一點」。

鮑爾在國際貨幣基金（IMF）舉辦的小組討論會中表示，「我的觀點是，動作稍快一些是適當的。我們開會決策，而且每次開會都會決定。5月會議時，50個基點將會拿上檯面討論。」

金融時報指出，鮑爾的談話凸顯了多位Fed官員的基調轉變。數位Fed官員最近都發言支持聯準會需要採取更強力的行動來控制40年來最高的通膨。

據上海「第一財經」報導，中國中信證券認為，近期人民幣匯率貶值壓力增大，主要來自疫情導致的經濟基本面下行壓力與美元走強兩方面因素。供應鏈擾動加上美元指數上行或將使得短期人民幣承壓，但無需對人民幣形成貶值預期，預計人民幣貶值對中國貨幣政策的影響也將有限。

中國證券網則引述東吳證券首席宏觀分析師陶川看法指出，中國第2季資金流出壓力較大，境內銀行美元流動性將明顯下降。

他認為，這可能使得下半年美元對人民幣匯率和美元指數的相關性逐步回歸「正常」——美元漲人民幣跌，美元跌人民幣漲。

前一段時間，市場曾出現人民幣與美元同步升值走勢。

中銀證券全球首席經濟學家管濤認為，市場普遍預期美國聯準會會有更多激進的加息，甚至同時會啟動縮表，導致成市場風險偏好下降，驅動中國出現階段性資本外流。在這種情況下人民幣匯率有可能有漲有跌，雙向波動。但跟2015年「811匯改」相比，人民幣匯率雙向波動適應性大大加強，不至於出現貶值的恐慌。

聯準會 匯率 證券

上一則

友達緯創疫情防控經驗 昆山要求全市推廣

下一則

美歐日PMI本月持續擴張

延伸閱讀

全球通膨預期升高 央行抑制通膨面臨更大挑戰

全球通膨預期升高 央行抑制通膨面臨更大挑戰
鮑爾超鷹發言 市場估將連三月升息2碼 野村估一次升3碼

鮑爾超鷹發言 市場估將連三月升息2碼 野村估一次升3碼
殖利率抵消財報 道指震盪700點

殖利率抵消財報 道指震盪700點
Fed鷹狂 市場估再升息8碼

Fed鷹狂 市場估再升息8碼

熱門新聞

瑞士去年對美手表出口激增55%至逾30億美元。美國也取代中國，躍居瑞士表最大買家。（路透）

你可能猜錯 瑞士手表最大買家 風水輪流轉是這個國家

2022-04-16 16:36
美國2000年代房市泡沫化後，住宅興建便一蹶不振，導致房屋長期供不應求。如今聯準會（Fed）準備藉連環升息打擊通膨，可能加劇美國房市這個大問題。圖/路透

克魯曼：Fed連環升息治通膨 恐加劇美國房市沉痾

2022-04-20 07:20
台積電在亞利桑納州鳳凰城的新廠，預計2024年會開始生產5奈米晶片。圖為台積電美國廠示意圖。記者簡永祥／翻攝

想到美國工作嗎？台積電21廠技術員職缺開出3條件

2022-04-21 08:59
台積電創辦人張忠謀。圖／聯合報系資料照片

張忠謀：美缺晶片製造人才 本土增產又貴又浪費會白忙

2022-04-20 20:11
富豪投資人歐萊利（Kevin O'Leary）建議，在高通膨時期，別把多的資金放在戶頭裡。Getty Images

投資大咖教觀念：高通膨時代 最該避免這個理財錯誤

2022-04-22 13:44
摩根大通策略師表示，大宗商品價格失控、全球央行政策不一致，加上近期股市賣壓湧現，這些因素為成長股和價值股創造難得一見的買進時機。（路透）

摩根大通策略師：現在是買進成長股和價值股的好時機

2022-04-19 22:23

超人氣

更多 >
越不愛說話、桃花越旺的3星座 牡羊居然也上榜

越不愛說話、桃花越旺的3星座 牡羊居然也上榜
一周內第二起 俄富豪西班牙殺妻女後自殺 案情不單純

一周內第二起 俄富豪西班牙殺妻女後自殺 案情不單純
彭博：俄烏戰爭給中國的啟示 武力犯台恐更快更狠

彭博：俄烏戰爭給中國的啟示 武力犯台恐更快更狠
投資大咖教觀念：高通膨時代 最該避免這個理財錯誤

投資大咖教觀念：高通膨時代 最該避免這個理財錯誤
普亭罹癌？會談時「無力癱坐、手緊抓桌沿」畫面曝光

普亭罹癌？會談時「無力癱坐、手緊抓桌沿」畫面曝光