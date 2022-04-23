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中國首季外匯存底 減少達622億美元

記者林則宏／綜合報導

截至2022年3月底，中國外匯存底餘額達3兆1880億美元，較2021年底減少622億美元，降幅1.9%。中國國家外匯管理局副局長王春英表示，這主要是受非美元貨幣相對美元貶值和全球資產價格下跌等因素影響。

王春英在22日下午舉行的記者會中說明中國今年第1季外匯收支數據。對於美國聯準會升息的影響，王春英表示，從歷史經驗看，聯準會貨幣政策調整特別是升息，通常會對各國跨境資本流動產生溢出影響，但受到衝擊較大的主要是基本面有短板和弱項的經濟體。

她強調，就中國來講，近年來中國外匯市場韌性不斷增強，有基礎和有條件適應本輪聯準會政策調整。

王春英指出，首先，中國經濟中長期穩中向好的基本面不會改變，這將繼續吸引各類資金投資中國市場；其次，中國經常帳戶和直接投資等國際收支基礎性順差仍會保持一定規模，將發揮穩定跨境資金流動的作用。

第三，中國外債償付風險較低。截至去年底，中國全口徑外債餘額和GDP比值為16%，低於全球主要發達國家和新興經濟體。中國外匯存底資產居全球首位，民間部門資產規模也不斷提高，可以很好適應外部流動性變化。

第四，近年來，人民幣匯率彈性不斷增強，及時有效地釋放了外部壓力。透過企業「逢高結匯、逢低購匯」的理性交易行為，有助於人民幣匯率總體穩定和外匯市場平穩運行。

針對近期中美利差迅速收窄甚至「倒掛」，以及境外投資人連續減持人民幣資產，王春英強調，與直接投資等長期穩定性的投資相比，證券投資的特點就是對市場較敏感，且交易便利，流動性也較強，容易出現流入增加或流出。

王春英表示，近期外資投資中國證券再次出現調整，是複雜的國際經濟金融形勢下市場的自然反應，但並未改變中國跨境資金流動總體均衡的格局，更不能代表外資的長期投資意願。

她認為，隨著市場對一些短期因素的消化和預期的釋放，境外機構對中國證券投資將會回歸穩態，長期價值投資仍然是主要的考慮因素。3月下旬，中國債券和股票項下外資凈流出已經比中旬下降39%和44%，4月以來又進一步緩和，部分交易日還恢復流入。

針對人民幣匯率，王春英表示，今年以來截至21日，美元指數上漲4.2%，歐元、英鎊、日元對美元貶值幅度都在4%至10%之間，人民對美元匯率交易價僅略貶1.2%。從多邊匯率看，中國外匯交易中心的人民幣匯率指數還上漲了2.4%。

因此，她認為，當前人民幣穩健性還是比較好的。此外，從當前人民幣對外匯遠期和期權等衍生產品相關指標看，並沒有隱含明顯的升值或貶值預期。

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