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加緊春耕 中國：無疫地區嚴禁以防疫為由阻止農民下地

記者廖士鋒／即時報導
中國官方下令，無疫情地區禁止以防疫為由阻止農民下地，圖為中國國務院總理李克強日前在江西視察水稻插秧，他強調「糧食足天下安」。新華社
中國官方下令，無疫情地區禁止以防疫為由阻止農民下地，圖為中國國務院總理李克強日前在江西視察水稻插秧，他強調「糧食足天下安」。新華社

目前正值春耕時節，大力強調「糧食安全」的中國官方，已發文下令地方政府，若是在沒有疫情的地區，不得以防疫為由阻止農民下地耕作。

中國農業農村部官網發布消息，由農業農村部、國家衛生健康委兩部委印發《統籌新冠肺炎疫情防控和春季農業生產工作導則》，通知指出，在從嚴從實作好疫情防控的同時，要有效保障農業生產與農產品供應。

《導則》提到，在沒有發生疫情的地區，要落實常態化疫情防控要求，「搶抓農時開展生產」，要求各地政府「不得一刀切和層層加碼，嚴禁以防疫為由擅自設卡攔截、隨意斷路封村、不讓農民下地」，並應該及時打通影響農民回鄉務農、農機上路作業、農資調運下擺、農產品生產供應等的堵點卡點，保證農業生產正常開展。

對於實際生產作業，《導則》則要求，在野外、田間等生產作業時，相互之間保持安全距離，避免人員聚集。如需與其他人近距離接觸，須嚴格執行相關防控措施，要佩戴好口罩，做好個人防護。

而對於封空區的農業生產，《導則》指，封控區內人員原則上不能出門下地作業。封控區達到解封標準後及時解除封控，儘快恢復當地農業生產。

詳細來看，封控區需要委託服務組織開展「代耕代種、深鬆整地、施肥打藥等多環節託管或全程託管服務」，官方強調在採取核酸檢測、「閉環管理」等措施的基礎上，實行服務組織人員在居住地和作業地塊「兩點一線」無接觸服務模式，確保封控區內田塊種足種滿、種在適播期。

據中國農業農村部農情調度，截至4月19日，全中國已春播糧食面積1.99億畝，完成21.2%的目標。

疫情 防疫 檢測

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