中國人行行長易綱：促進金融發展靈活運用貨幣政策

中國人民銀行（中國央行 ）行長易綱表示，中國穩健的貨幣 政策靈活適度，政策發力適當靠前，將靈活運用多種貨幣政策工具，發揮好貨幣政策工具總量和結構雙重功能，加大對實體經濟的支持。

中國人行官網21日刊發，G20主席國印尼20日晚以線上線下相結合的方式，在華盛頓主持召開今年第二次G20財長與央行行長會議。

會議討論了全球經濟、國際衛生架構、國際金融架構、可持續金融等議題。易綱以視訊連線方式出席會議並發言，副行長陳雨露陪同參加。

易綱強調當前形勢下，G20應聚焦經濟金融政策協調，共同推動全球經濟復甦。人行將繼續牽頭推進制定轉型金融政策框架等工作，推動落實《G20可持續金融路線圖》，促進可持續金融發展。

會議指出，當前全球經濟面臨疫情 反彈、通膨壓力上升、地緣局勢緊張等多方挑戰，復甦動能放緩。部分成員關注地緣局勢對能源、糧食等供應和價格的影響。

部分成員強調主要發達經濟體退出支持性政策時，應穩妥調整、做好溝通，避免產生負面溢出效應。

各方同意，G20應維護多邊合作，在繼續應對疫情等的衝擊的同時，採取措施應對全球經濟面臨的新風險。

各方重申將繼續支持低收入國家應對疫情等對經濟的衝擊。會議歡迎國際貨幣基金（IMF）使用相關國家自願轉借的特別提款權設立韌性與可持續性信託（RST），期待RST在今年10月全面運作，為有需要的國家提供長期資金支援。

各方同意加強以IMF為中心的全球金融安全網，推動按期在2023年12月15日前完成IMF第16次市占總檢查。