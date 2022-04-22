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中國新建3核電機組 投資達186億美元

記者黃雅慧／綜合報導

中國加快加大有序發展核電，將浙江三門、山東海陽、廣東陸豐等三個核電新建機組項目予以核准，納入國家規劃，每台發電裝置投資約為人民幣200億元（約31億美元），總共六台裝置的總投資將高達人民幣1200億元（約186.3億美元）。機構分析指出，在雙碳政策下，未來核電項目前景廣闊，相關產業備受期待。

中信證券分析，隨著中國「雙碳」政策與地區衝突加劇，近期能源價格飆升，導致多國調整核電政策以應對能源安全。同時，核能也是部分國家構建未來零排放電力系統，實現能源轉型的關鍵。

中信證券指出，核電作為基礎負荷調節電力系統，使其在新型電力系統構建過程中發展潛力巨大。看好安全穩健地推進核能綜合利用，使其與其他能源品種耦合發展。預計中國自主三代核電會按照每年六至八台的核准節奏實現規模化、批量化發展，中國國內核電項目年均投資規模有望達到660億元至1440億元人民幣（約102.4至223.6億美元）。

國金證券認為，隨著新開工機組數量的增加，單台核電機組發電裝置造價約人民幣200億元（約31億美元），預計核電建設迎來新一輪投資高速發展期，「十四五」中後期，核電年投資額將逾人民幣1000億元（約155.2億美元）。核電建設進程加快利好全產業鏈，設備商和運營商均迎長期利好。

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