寧德時代固原料 拿下江西鋰礦探礦權 布局印尼鎳礦冶煉

寧德時代繼續擴張的腳步。（本報資料照片）

儘管近期在資本市場上表現不盡如人意，但中國動力電池巨頭寧德時代，並未放慢擴張的腳步，接連拿下江西宜春鋰礦探礦權，以及印尼 鎳礦開採和冶煉等在內的動力電池產業鏈項目。

第一財經日報報導，寧德時代21日宣布，控股子公司宜春時代新能源礦業以人民幣8.65億元（約1.3億美元），獲得江西宜春一個含鋰陶瓷礦的探礦權，面積6.44平方公里，推斷瓷石礦資源量9萬6025萬噸，伴生鋰金屬氧化物量265.7萬噸。

隨著新能源汽車的快速發展，鋰、鎳等動力電池核心原材料價格持續上漲，2021年初電池級碳酸鋰均價僅為每噸人民幣6萬元（約9317美元），而截至今年4月上旬，電池級碳酸鋰的價格已經突破每噸人民幣50萬元（約7.7萬美元）。

眾多動力電池企業以及部分整車廠愈來愈重視上游原材料。從2018年3月開始，截至今年2月，寧德時代已經對外投資 及自建七個鋰礦項目。

證券 日報報導，寧德時代14日宣布，控股子公司廣東邦普下屬公司普勤時代，與印尼當地國有企業合作，建立一個投資59.7億美元，共同打造包括鎳礦開採和冶煉、電池材料、電池製造和回收等在內的動力電池產業鏈。

這個價值59.7億美元的綜合計畫，合作方包括印尼國有礦業公司 PT AnekaTambang（ANTAM）和印尼國有電池生產投資公司 PT Industri Baterai Indonesia （IBI），地點位於印尼北馬魯古省。

21世紀經濟報導，中信證券指出，鎳價短期內仍波動，鎳資源的供需將於2024年前後出現缺口，因此鎳價將繼續向上。