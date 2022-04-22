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昆山復工落空 iPhone鏈拉警報 關鍵零件產能受阻

財經新聞組／綜合報導
上海和昆山相繼因疫情封城，對台廠影響加深，嚴重到無法生產勢必要延期交貨，整體供應鏈就會受影響。（路透）
上海和昆山相繼因疫情封城，對台廠影響加深，嚴重到無法生產勢必要延期交貨，整體供應鏈就會受影響。（路透）

中國昆山市政府最新疫情通告指出，再延長管制七天至本月27日，和碩、欣興、京鼎等台資指標廠原本預期近日復工的期待落空。其中，和碩子公司昆山世碩，以及軟板大廠嘉聯益昆山廠均列入最嚴格的封控區，也就是區域封閉、足不出戶狀態，使得iPhone、筆電等電子產品生產警報拉長。

昆山是台資科技廠群聚重鎮，如今復工時程再延，電子業運作持續大亂。和碩昆山廠主攻iPhone等關鍵產品，業界預期蘋果將擴大對鴻海的依賴，確保出貨，筆電等產品則可能疏散至重慶等其他生產據點供應。

截至21日晚間20時，已有欣興、加百裕、興能高、京鼎、勤誠、連展投控、同致、正文、宏致等約十家台灣上市櫃電子廠公告昆山廠區因應當地官方政策，停工延長至本月27日，產業別涵蓋PCB、電池模組、網通、半導體設備、機殼、連接器等，都是手機、筆電關鍵零組件。其中，鴻海集團旗下半導體設備廠京鼎估算，停工至本月27日，將使得4月產量大減約30%，影響當月合併營收約三成。業界研判，昆山嚴厲執行封控政策，會有更多廠商陸續公告昆山廠延後復工。

和碩、嘉聯益昆山廠區更遭列入最嚴格的「封控區」。對此，和碩表示，目前上海廠、昆山廠仍暫時停工，待當地官方通知後恢復正常運作。嘉聯益回應，配合當地官方炎防疫規定，該公司已列入復工復產白皮單，物流方面可有優先支援權利。

欣興指出，旗下持股71.23%昆山鼎鑫電子原訂20日復工，但突然接到當地官方通知喊卡，將一路停工到27日，原本期待復工生產變成空歡喜一場。

當地台商透露，封閉式生產至今，廠內的原料都用得差不多了，而且期間生產的廢棄物與邊角料都堆滿整個工廠，原本期待復工後可以準備運出去，沒想到又收緊了，「不到24小時又關閉，根本從天上掉到地獄」。 目前封閉式管理只能慢慢生產、「大概產能利用率也只有幾個百分比而已」。

昆山疫情防控2022年第67號通告指出，疫情防控十分嚴峻，因此延後原訂復工時間。該通告指出，「封控區」管制最嚴格，達到區域封閉、足不出戶，且解除標準相當嚴格，但並未說明封控區的實施期限。

該通告指出，將昆山開發區、昆山高新區、花橋經濟開發區、千燈鎮劃定為「風險防範區」，具體實施期限暫定為七天（4月21日零時至4月27日24時）。周莊鎮、錦溪鎮、周市鎮、張浦鎮、巴城鎮、陸家鎮等無疫區鎮的企業，經審核後，可在閉環管理前提下逐步復工。

復工 疫情 鴻海

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