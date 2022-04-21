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台一周內逾46萬人搶買防疫險 理賠增加逾1成

記者戴瑞瑤／台北報導
金管會保險局公布截至18日最新防疫保單統計，一周內防疫保單承保件數就增加超過46萬件。記者戴瑞瑤／攝影
金管會保險局公布截至18日最新防疫保單統計，一周內防疫保單承保件數就增加超過46萬件。記者戴瑞瑤／攝影

台灣金管會保險局公布截至18日最新防疫保單統計，比起11日統計的數據，一周內防疫保單承保件數就增加超過46萬件，保費收入也一舉突破10億元。理賠件數與金額則增加逾1成，預期隨著近期確診案例逐日增加，理賠件數與金額也將持續上升。

據保險局21日公布，截至18日為止，國人防疫保單承保件數已達165.68萬張，比起11日的119.4萬張，光一周就增加46.28張、成長達38.7%；在保費收入部分，截至18日為止，保費收入已達12.21億元，比起11日的9.19億元，一周內保費收入增加3.02億元，成長率也超過32%。顯示隨著國內確診案例增加，民眾投保防疫險的意願大增。

理賠部分，截至18日為止，防疫保單理賠件數達1.3萬件，比起11日的1.1萬件，成長1967件、成長率17.8%；理賠金額達6.28億元，比起11日的5.6億元，一週增加6824萬元、成長率達12％。不過大部分保戶確診或隔離，多會等到結束治療或解除隔離後才向保險公司申請理賠，隨著近期確診案例逐日增加，理賠件數與金額也將逐步上升。

防疫 保費 保險

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