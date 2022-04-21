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台積攻美 35億美元公司債定價

記者尹慧中／綜合報導

台積電20日公告，美國亞利桑那子公司「TSMC Arizona」完成35億美元公司債定價，以支應營運需求。法人看好，隨著美國新廠銀彈再上膛，將為後續建廠與接單增添龐大能量。

台積電說明，這筆公司債預計4月22日完成交割，資金運用為一般營業用途。

台積電公告指出，百分之百持股亞利桑那子公司於紐約時間2022年4月19日完成35億美元無擔保主順位公司債定價，公司債將由台積公司無條件且不可撤回地提供保證，將註冊登記且公開發行，並由承銷商進行承銷。

依據說明，此次募集包括包含2027年4月22日到期的公司債10億美元、2029年4月22日到期的公司債5億美元、2032年4月22日到期的公司債10億美元及2052年4月22日到期的公司債10億美元。

至於2027年到期公司債，台積電說明，以面額99.829%發行，2029年到期公司債以面額99.843%發行，2032年到期公司債係以面額99.742%發行，2052年到期公司債係以面額99.771%發行。

台積電今年以來陸續公布發債計畫，包含54億元綠色債券在1月4日完成定價，今年3月公布今年度第二期無擔保普通公司債發行142億元用於新建擴建廠房設備，以及昨日公布子公司完成美元公司債定價。除此之外，台積電亞利桑那子公司先前在2021年10月20日也已完成45億美元無擔保公司債定價。

依據台積電計畫，亞利桑那新廠為晶圓21廠，是台積電在美國的第二座廠區，2021年至2029年台積電已規劃新廠專案支出（包括資本支出）約120億美元。

台積電美國亞利桑那晶圓廠已經動工，並計畫2022年下半年移入機台，確保第一期廠房在2024年量產開出5奈米月產能2萬片。

台積電 債券

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