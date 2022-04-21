資金外流 人民幣探5月低點 專家指短期難扭轉

在岸及離岸人民幣對美元20日雙雙走跌，並跌破6.41關卡，來到五個月低點。（本報資料照片）

在岸及離岸人民幣對美元20日雙雙走跌，並跌破6.41關卡，來到五個月低點，主要原因是美元持續走強，加上人行日前宣布降準1碼，讓外界看跌人民幣。

人民幣對美元中間價較上一交易日調降276個基點，報6.3996，與在岸及離岸人民幣同創去年11月以來的五個月低點。

在中間價大幅走低下，20日在岸、離岸人民幣開盤一度大幅下挫近300個基點，連續失守6.4及6.41關口，為去年11月以來首次。截至下午收盤報6.4153元，較前一交易日下跌375個基點，創去年11月以來新低；離岸人民幣對美元貶值更多，盤中一度逼近6.44大關。

近日，離岸人民幣匯率 持續下跌，從短短兩個交易日，離岸人民幣匯率累計下跌近500個基點。

分析認為，美元指數 已連續多日站穩100關口，此前人民幣對美元波幅仍十分狹窄，單日的波動看起來是正常調整，從離岸和在岸價差看，貶值預期還是存在的。

為何人民幣近期貶值壓力增加？據新華財經報導，分析人士稱，當前跨境資金流動仍是影響人民幣匯率的主要因素，考慮到大陸國內相對於海外更低的通膨環境，人民幣資產仍具有一定的吸引力。

而不少機構認為人民幣匯率「短空長多」。招商證券 首席宏觀分析師謝亞軒認為，短期來看，中美經濟基本面和貨幣政策分化造成的利差收窄甚至「倒掛」難以快速扭轉，國際資本外流和人民幣匯率貶值的壓力仍將存在；不過，全年來看，美元指數將衝高回落，人民幣匯率將重回升勢，甚至挑戰2005年匯改以來6.04元的高位。

平安銀行分析，在貿易順差和企業較強的結匯需求等兩個因素未完全扭轉的情況下，人民幣匯率很難出現趨勢性的貶值，資本外流只會加大人民幣的波動，未必會改變匯率的趨勢。

市場也有擔憂聲認為，近期人民幣走勢是否開啟了跌勢？有分析認為，全球經濟下行可能引發需求減少，因此仰賴貶值刺激貿易出口。