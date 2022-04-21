中國封城 車用晶片大廠停擺 安森美：已無法滿足客戶需求

車用半導體大廠美商安森美（onsemi）發函客戶，受上海防疫封控影響，旗下中國全球配送中心被迫關閉。圖為安森美位於美國亞利桑那州鳳凰城總部。（取材自IC交易網）

車用半導體大廠美商安森美（onsemi）發函客戶，受上海防疫封控影響，旗下中國全球配送中心被迫關閉，並坦言「無法滿足客戶需求」，是中國此波大規模封城後，第一家表態關閉配送機制的車用晶片 大廠，使得原本就一貨難求的供應態勢更嚴峻。

安森美前身是摩托羅拉集團的半導體元件部門，於1999年獨立上市，業務涵蓋微控制器（MCU）、二極體、COMS影像感測器（CIS）等車用關鍵元件。其中，車用MCU原本就告急，先前大廠續漲價，安森美無預警終止配送，將使供應更混亂，台廠僅華邦集團旗下新唐有能力承接。

另外，車用二極體供應同樣供不應求，台廠當中，朋程、德微、台半、強茂各自在發電機、車窗與安全氣囊、電動車充電設備等整流二極體應用蓄積能量，朋程更是全球車用發電機整流二極體龍頭，都密切關注安森美配送中斷帶來的效應。

安森美是全球前十大車用半導體供應商。安森美發函指出，受上海加強疫情防控影響，位於中國的全球分銷中心被迫關閉，目前情況沒有任何變化，也沒有收到任何關於可能解除封閉的進展通知，公司在任何情況下都優先考慮員工安全，並盡其所能減輕對客戶的影響。

安森美強調，會盡最大努力，以最快的方式運送產品，此外，也開始將產能轉移到其他分區，不過，該公司坦言，儘管做了許多努力，但無法運輸足夠的材料來滿足所有客戶的需求。

業界人士認為，車用晶片市況吃緊仍不見緩解，安森美車用產品多元，如今其中國全球配送中心關閉，恐進一步打亂市場供應狀況。尤其車用MCU更是一貨難求，包括瑞薩、意法半導體等大廠一路漲價，意法更直言，席捲全球的晶片短缺現象，至少要到2023年上半年才能恢復到正常的水準。

台灣MCU相關業者當中，目前僅新唐透過先前併購日本 Panasonic半導體事業（PSCS），取得車用市場實績，攻入歐洲及日本車廠供應鏈 ，搭上此波熱潮。安森美中國全球配送中心被迫關閉無法出貨，也更讓新唐成為業界當紅炸子雞。

另外，同受牽動的包括車用二極體，因為安森美目前為全球功率半導體老三，而功率半導體可分為功率離散元件與功率積體電路二大類，其中，功率離散元件產品包括MOSFET、二極體及IGBT。供應鏈透露，國際IDM大廠交期都長達四、五十周，以台廠來看，切入車用二極體的業者包括德微、強茂、台半等，當前車用二極體供貨都相當吃緊，訂單能見度看至下半年，如今面臨安森美出貨可能受限，將支撐車用二極體盛況。