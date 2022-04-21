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中國蘋果供應鏈公司 去年盈虧兩極化

記者林宸誼／綜合報導

已有30家中國蘋果供應鏈（簡稱果鏈）上市公司公布2021年財報或業績預告，果鏈上市公司去年業績呈現兩極分化，一方面京東方、兆易創新、長電科技等企業淨利潤成倍增長；另一方面，不少公司巨額虧損，如長盈精密、得潤電子、歐菲光等。

證券日報報導，對於「果鏈」上市公司業績出現兩極分化的原因，深度科技研究院院長張孝榮表示，一部分果鏈企業對蘋果訂單依賴程度較高，蘋果砍單造成業績下滑。

另一部分企業掌握高精尖技術處於產業上游，市場多元化，受蘋果影響較小，業績反而上升。

由於地緣政治、經濟增長的不確定性以及新冠肺炎疫情等原因，消費電子產品的需求出現放緩。Canalys的報告顯示，自2017年起，中國手機出貨量連續四年下跌；2021年的出貨量微增1%；2022年2月中國市場智慧手機銷量約2,348萬支，年減20.5%。

在30家已經公布業績或業績預告的中國「果鏈」上市公司中，有19家公司獲利，只有十家公司的淨利與前年相比增長，有四家公司出現巨額虧損，有11家公司淨利與前年相比下滑。

釘科技創始人丁少將表示，一些「果鏈」企業先前把雞蛋放在同一個籃子裡，蘋果訂單比重過大，造成較大的經營風險，因此「果鏈」企業一方面需要開展業務和客戶的多元化發展，另一方面應向競爭壁壘更高的上游領域拓展。

已有不少「果鏈」公司開始未雨綢繆或跨界自救，例如，今年2月立訊精密豪擲人民幣100億元（約15.58億美元），攜手奇瑞進入造車領域。

歌爾股份則進行多點布局，該公司是Meta旗下OculusQuest2、索尼PSVR以及字節跳動PicoVR的獨家代工廠商，占據全球中高階VR出貨量80%以上市占。不過值得注意的是，歌爾股份也是被傳言砍單的蘋果AirPods的供應商之一。

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