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中國能源保供穩價 增產煤炭3億噸

記者黃雅慧／綜合報導

中國國務院總理李克強20日召開國務院常務會議指出，要確定能源保供增供舉措，提升能源對經濟社會發展的保障能力，包括運用市場化法治化辦法，引導煤價合理區間運行，並在強監管、確保安全前提下，有序發展核電。

會議指出，要立足國情，應對外部挑戰，抓住重點，並強化能源保供，未雨綢繆推進條件成熟、發展需要的能源建設項目。

會議進一步提到，一要發揮煤炭主體能源作用。優化煤炭生產、項目建設等核准政策，落實地方穩產保供責任，充分釋放先進產能。通過核增產能、新投產等，今年新增煤炭產能3億噸。

另一方面，會議也表示要運用市場化法治化辦法，引導煤價在合理區間運行；其次，要推動煤電基礎改造，提高能源使用效率，全年改造規模超2.2億千瓦；其三，要在嚴監管、確保絕對安全前提下有序發展核電。並對經過全面評估審查、已納入國家規畫的三個核電新建機組予以核准。

此外，全球糧食危機蠢蠢欲動，會議也部署進一步抓好春季農業生產的措施，確保糧食豐收和重要農產品穩定供應。並提出落實五項舉措：一是層層分解全年糧食播種面積與產量，二是保障春耕農事有序發展，三是促進蔬菜等農產品順暢流通，四是落實各項支農惠農政策，五是研究加大農資補貼的舉措等。

今年以來，糧食與能源的議題成為中國穩經濟重中之重。在18日第1季經濟統計數據出爐後，官媒新華社19日刊出「當前中國經濟十問」的文章，其中第10問便是在疫情與地緣政治多重挑戰下，糧食與能源如何保供穩價，該文指出，「確保糧食能源安全是重大戰略性根本性問題。牢牢守住安全底線，將發展的主動權掌握在自己手裡，才能以自身發展的確定性更好應對外部環境的不確定性。」

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