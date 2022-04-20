上海車企吹響復工號 長三角產業鏈同步

上海車企吹響復工 號，上汽集團的臨港乘用車工廠正完成復工復產壓力測試，特斯拉 上海工廠也有員工進駐要復工。而上海市政府也積極推動長三角全產業鏈協同復工復產。

澎湃新聞報導，包括上汽集團在內的上海整車企業，以及博世、緯湃、采埃孚等汽車零組件供應商正根據政策指引積極籌備復工復產。

其中，上汽集團於18日啟動復工復產壓力測試，上汽集團臨港基地相關負責人表示，自19日開始，工廠採取單班工作制，如供應鏈能保持穩定，也希望能盡快回到疫情 前的排班制。針對集團的重點生產任務，上汽臨港乘用車工廠也將最大程度協調資源，力爭項目不延期。

此外，最令廠商擔憂的物流中轉問題正逐步恢復。上汽集團表示，在政府聯防聯控機制大力推動下，經浙江省、江蘇省、上海市全力協同，長三角重要物資應急保供中轉站（浙江-上海）於18日正式投運。

第一財經報導，關閉近三周的特斯拉上海臨港超級工廠迎來復工，8000名員工一早就到崗。據特斯拉方面介紹稱，目前正在全力協調零部件上下游產業鏈，以支持復工復產。知情人士指出，18日晚間就已基本完成了復工準備，19日一早，電池電機模組就開始全速運轉，目前整車裝配也在逐步恢復。