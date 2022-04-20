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昆山無疫企業 23家台廠入列 吹響營運回穩號角

記者林宸誼、廖士鋒／綜合報導
昆山發布第一批「無疫企業」名單，涵蓋半導體、電子代工組裝、PCB、工業電腦等領域，為廠商營運回穩吹響號角。圖為半導體生產線示意圖。（路透）
昆山發布第一批「無疫企業」名單，涵蓋半導體、電子代工組裝、PCB、工業電腦等領域，為廠商營運回穩吹響號角。圖為半導體生產線示意圖。（路透）

台商聚集的江蘇省昆山市19日發布第一批60家「無疫企業」名單，台資企業包括日月光、鴻海集團旗下富士康、緯創、楠梓電轉投資的滬士電、研華等23家入列，可望優先復工，涵蓋半導體、電子代工組裝、PCB、工業電腦等領域，為相關廠商營運回穩吹響號角。

入列昆山「無疫企業」的業者均表示，實際工廠調度狀況，仍以當地官方公告為基準，配合辦理。有台企私下透露，即使復工，仍面臨原料供應短缺，及物流和周邊配套無法跟上等問題，產能無法完全恢復。

「無疫企業」是指申報時近七天內，企業未出現陽性感染者；企業最後一名密切接觸者隔離滿七天未檢出陽性。同時具備防控機制到位、人員管控到位、區域管理到位、環境消殺到位、物資保障到位、宣傳教育到位等條件，由所在區鎮審核後予以認定。對於無疫企業，可以逐步復工複產，並嚴格落實防疫和安全主體責任。

有台企表示，由於疫情已持續兩年多，加上有些生產線是24小時不能中斷，所以先前已儲備一個月使用的原料，員工嚴守「兩點一線」原則，就是在住宿與公司之間活動。但即使解封，物流還沒有完全恢復，產品運出昆山仍受影響。

另一家台企則指出，現階段還無法評估先前停工影響有多大，即使復工，仍面臨原料供應短缺，生產線無法完全恢復，只能等待後續原料、供應鏈物流恢復。

昆山19日發布第一批60家「無疫企業」名單，台商包括：統一集團、緯創集團、凱博電腦、神達集團、正鵬電子、中強集團、啟佳通訊、和霖光電、厚聲電子、富士康集團、滬士電子、淳華集團、鼎鑫電子、研華科技、鮮活果汁、台玻長江玻璃、台光電子、供美香糕餅、正新橡膠、環鴻電子、日月光半導體、正崴集團和六方集團。

昆山當局表示，希望首批獲認定的企業，珍惜來之不易的疫情防控階段性成果，切實履行疫情防控和安全生產主體責任。

昆山還發布，巴城鎮為第二批「無疫區鎮」，巴城鎮也成為繼周莊鎮、錦溪鎮、周市鎮、張浦鎮之後，昆山市第五個「無疫區鎮」。

復工 疫情 投資

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