中國鋼鐵重鎮 唐山封城3天 恐推升粗鋼價格

河北唐山封控管理三天，恐衝擊鋼鐵產能。（新華社）

由於本土疫情 復發，中國鋼鐵生產重鎮河北唐山市19日通報，再次對全市全域實行臨時性封控管理措施，時間暫定為三天。此舉預計影響超過29家有冶煉能力的鋼廠產能，由於唐山粗鋼產量占中國全國超過八分之一，封控管理是否推升鋼價走高受到關注。

河北唐山市政府19日通報，唐山轄下遷安市、灤州市於18日相繼出現新冠肺炎 陽性感染者，截至19日零時，全市共驗出29例。

因此，在18日起，唐山遷安市、灤州市、古冶區、遷西縣四地已先採取「區域封閉、足不出戶、服務上門」的封控管理後，唐山市政府進一步通報，於19日起對全市全域實行臨時封控管理，除上述四地外，其他地區管理時間暫定為三天，每日進行一次全員核酸檢測 。

產業平台泰科鋼鐵網統計，唐山市此次封控管理措施，將影響到至少29家有冶煉能力的鋼廠產能。

據唐山市政府經濟統計公報顯示，2021年，全市粗鋼產量1.3億噸，占全中國產能（10.3億噸）的八分之一以上。

在此之前，唐山曾於3月22日起，面臨過臨時性全域封控管理措施，一直到4月11日才解除。

如今疫情復發，業內人士認為，鋼廠的產能利用率將面臨嚴峻考驗。

中信建投期貨鋼礦研究員張少達指出，要特別關注物流受限造成的影響，因為鋼鐵行業作為連續生產企業，原材料運輸至關重要，一旦面臨減產壓力，最壞的情況會造成停產，造成重大損失。

據唐山各地區政府下發的通知，在封控期間內，將對生產經營企業進行嚴格管理，有地區要求，除了重點企業、保障民生的公共服務類企業實行封閉式管理、閉環生產外，其他所有企業一率停業，並嚴控人員、車輛進出。

中國鋼鐵產業平台富寶資訊分析，唐山鋼廠目前多採閉環生產，暫無停產檢修情況，但因跨省遠途貨運較為困難，產能多數僅同域或同城消化，加上近期受疫情影響，下游開工率維持低檔，市場將繼續呈現供需兩弱的狀態，預計短期內鋼價走勢為震盪偏強。