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B站直播部門傳裁員 官方回應稱積極招聘

記者賴錦宏／綜合報導
「嗶哩嗶哩」網站平台傳出將大量裁員，但18日該平台宣稱，還在積極對外招聘。（彭博社）
「嗶哩嗶哩」網站平台傳出將大量裁員，但18日該平台宣稱，還在積極對外招聘。（彭博社）

中國影音平台嗶哩嗶哩（B站）直播業務部門據傳計畫裁員，不過B站官方回應稱，直播業務情況很好，目前積極對外招聘。

據IT之家報導，消息人士透露，B站直播業務部門計畫裁員，名單已初步擬好，待上海地區恢復正常後進行裁員約談，本次裁員將會波及整個直播部門。

根據該人士的說法，裁員原因可能為B站直播區與入駐公會關係的失衡，直播部門「允許」入駐公會用高於行業的標準無限返點，導致直播區生態失衡。

不過，B站官方18日回應稱，直播業務情況很好，毛利連續三年在提升，未來是B站最重要的業務之一，目前在積極對外招聘。

B站財務總監樊欣此前明確給出B站的盈利時間表，預計到2024年實現非美國通用會計準則下（Non-GAAP）的盈虧平衡。

此前財報顯示，B站2021財年總營收達193.8億元（人民幣，下同，約30.41億美元），同比增長62%。增值服務（包含直播）營業額為69億元，較2020年增加80%。2021年，B站淨虧損為68億元，2020年則為虧31億元。

中國大型網路企業自去年第四季起大量裁員，據統計，不少大企業都裁員三成左右。

裁員 營收

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