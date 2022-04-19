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海南透過海底電纜送電廣東 一天達百萬度

記者陳政錄／綜合報導

廣東省為避免重演去年缺電危機，首度與海南省合作，由海南省透過海底電纜向廣東送電，日均送電量100萬度。

去年因遭逢旱災、煤價高漲和大陸當局「能耗雙控」，廣東省多次爆發缺電危機，部分台商甚至一周被迫開工三天停工四天，海南供電給廣東，是兩省深化電力市場合作的重要一步。

央視報導，為落實《中共中央、國務院關於加快建設全國統一大市場的意見》要求，促進海南進一步融入南方區域電力市場，2022年海南和廣東電網公司在兩省政府的支持下，建立了電力互濟交易機制。

南方電網海南電網公司指出，透過對海南和廣東省電力供需形勢及負荷特點進行研究分析，利用高峰時段的時間差靈活調度，實現兩省電力盈缺互補。央視報導，此次跨省送電充分發揮南方區域省間電力餘缺調劑功能，實現了資源在更大範圍內的優化配置。

事實上，自去年中旬起，廣東省曾多次爆發缺電危機，首先因廣東外來電力的比率超過三成，雲南水電是一大主要來源，但遭逢乾旱，加上氣候提前入夏，雲南自顧不暇，影響供電給廣東的能力。

隨後，由於中國大陸煤價高漲，當局「能耗雙控」，多省去年8月起陸續限電，有台商因此被迫「開三停四」或是縮減產線，導致程度不同的損失，讓官方更為重視分散電力供應。

國務院 中共

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