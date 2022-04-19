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鴻海鄭州廠運作正常 iPhone出貨無虞

記者蕭君暉／台北19日電
富士康鄭州科技園副總經理王雪18日表示，目前園區從交貨、生產乃至進料都安全無虞。（本報資料照片）
富士康鄭州科技園副總經理王雪18日表示，目前園區從交貨、生產乃至進料都安全無虞。（本報資料照片）

鴻海集團旗下iPhone最大組裝基地、富士康鄭州科技園副總經理王雪昨日表示，目前富士康鄭州園區一切運行良好，生產安全有序，供應鏈體系未受任何影響，從交貨、生產乃至進料都安全無虞。此言意味鴻海集團鄭州廠生產線正常運作，「iPhone出貨安啦」。

鄭州航空港經濟綜合實驗區4月15日起實施為期14天的交通管控，人車「只進不出」，甚至傳出當地官方要求企業對員工普篩。

鄭州是鴻海集團生產iPhone最大基地，市場憂心當地防疫政策將影響iPhone產出，有法人悲觀預期將衝擊上千萬支iPhone出貨。王雪昨天代表鴻海鄭州廠出面說明廠區運作不受影響，是鴻海集團當地高層首度出面表態生產無虞，向各界宣示「iPhone出貨安啦」。

王雪透露，自從航空港區實行交通管制以來，官方協助發放應急車輛通行證，確保鴻海集團供應鏈體系沒有受到任何影響，從交貨、生產乃至進料都安全無虞，目前工廠生產經營一切如常。

鴻海在鄭州共有鄭州航空港廠區、經開區廠區、中牟縣廠區等三個廠區。鄭州廠是鴻海為蘋果生產iPhone最主要基地，有超過90條生產線，約35萬名工人，全球大約一半的蘋果手機都來自鴻海集團鄭州廠。

河南新聞廣播昨天也指出，富士康鄭州科技園供應鏈未受疫情防控影響，生產有序一切如常。並引述鄭州廠員工武庭玉的話指出：「我們被安排來做核酸檢測，現場組織非常有序，速度快，效率高，下樓就能做，特別方便。」

富士康鄭州科技園安全暨後勤服務總處副經理海亮則表示，已在廠區內和公寓區合計設立88個核酸檢測點，在廠區還設立了兩個疫苗接種點，「我們的員工不出廠區就可以進行核酸檢測和疫苗接種」。

富士康說，為做好疫情防控工作，由鄭州航空港區管委會牽頭，政府相關部門、專家、富士康三方聯合成立「富士康疫情防控部工作專班」，堅持聯防聯控，統籌做好防疫工作，以有力措施確保企業生產形勢穩定。

另外，在富士康「準時達物流區」的物流車輛正常出入裝卸貨，確保出貨與進貨無虞。 準時達物流經理李俊強表示，在目前疫情的狀況下，從國內交貨和國外進口的貨物，採用提前理貨、消殺、核酸採樣。 在確保核酸採樣沒有問題的情況下，再發放到生產單位。

鄭州 鴻海 iPhone

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