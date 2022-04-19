我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／「海嘯三兄弟」合砍84分 勇士轟垮金塊迎2連勝

張庭、林瑞陽又遭中國重錘 沒收96套房產逾2億美元

人行推23條 加碼紓困企業 加大支持實體經濟力度

記者陳政錄／綜合報導
人行18日提出加強金融服務、加大支持實體經濟力度等23條政策措施。（中新社資料照片）
人行18日提出加強金融服務、加大支持實體經濟力度等23條政策措施。（中新社資料照片）

中國人民銀行18日公告，從支持受困主體紓困、暢通國民經濟循環、促進外貿出口發展三個方面，提出加強金融服務、加大支持實體經濟力度等23條政策措施，好幫助經濟社會發展度過新冠疫情的考驗。

據中國人行網站，人行、國家外匯管理局印發《關於做好疫情防控和經濟社會發展金融服務的通知》指出，要發揮貨幣政策總量和結構雙重功能，加大對受疫情影響行業、企業、人群等金融支持。

通知強調，要向實體經濟合理讓利，措施包括適時增加支農支小再貸款額度，用好普惠小微貸款支持工具，按照地方法人金融機構普惠小微貸款餘額增量的1%提供激勵資金。同時，將原用於支持普惠小微信用貸款的，規模人民幣4000億元（下同，約627.92億美元）再貸款額度繼續滾動使用。

通知表示，要促進金融資源向受疫情影響企業、行業、地區傾斜，保障留抵退稅資金及時準確直達。對於「受困人群」，金融機構要靈活採取合理延後還款時間、延長貸款期限、延遲還本等方式予以支持。

通知還提到，要用好支農再貸款再貼現、碳減排支持工具，優化支持煤炭清潔高效利用專項再貸款，全力保障糧食、能源穩定供應。同時，支持普惠養老機構融資、用好創業擔保貸款政策、地方政府適度超前開展基礎設施投資等。

房地產政策領域，中國人行表示，要因城施策，合理確定商業性個人住房貸款的最低首付款比率、最低貸款利率要求，支持房地產開發企業、建築企業合理融資需求。平台經濟方面，要引導依法合規開展普惠金融業務，最大化惠企利民。外貿方面，要將優質企業貿易外匯收支便利化政策推廣至全國，提高企業跨境人民幣使用效率。

對於中國國務院副總理劉鶴18日出席全國保障物流暢通促進產業鏈供應鏈穩定電視電話會議，要求不得以等核酸結果為由限制通行等措施。中國人行通知也要求，支持貨運物流暢通和產業鏈供應鏈穩定循環，金融機構要有效滿足運輸物流企業、貨車司機的融資需求，給予經營支持。

通知還指出，中國人行持續加大流動性投放力度，為支持小微企業留抵退稅加速落實，截至4月中旬，已上繳結存利潤6000億元，主要用於留抵退稅和向地方政府轉移支付，相當於投放基礎貨幣6000億元，與全面降準0.25個百分點基本相當。

值得注意的是，人行15日已宣布全面降準0.25個百分點，將再投放長期資金約5300億元，預計25日降準生效。

貸款 疫情 融資

上一則

拼多多攻一線城 24小時到貨 分析師：趕了個晚集…

下一則

殖利率40年趨勢線 值得觀察

延伸閱讀

退稅是意外收穫？ 通膨時期還這樣想 可換個腦袋思考

退稅是意外收穫？ 通膨時期還這樣想 可換個腦袋思考
人行降息落空 MLF利率按兵不動

人行降息落空 MLF利率按兵不動
華郵專欄：通膨高漲之際 民眾應重新思考退稅領取

華郵專欄：通膨高漲之際 民眾應重新思考退稅領取
總理發話了…中國降準箭上弦 估將釋放1.25兆資金

總理發話了…中國降準箭上弦 估將釋放1.25兆資金

熱門新聞

瑞士去年對美手表出口激增55%至逾30億美元。美國也取代中國，躍居瑞士表最大買家。（路透）

你可能猜錯 瑞士手表最大買家 風水輪流轉是這個國家

2022-04-16 16:36
美國通膨飆高也帶來機會，若把握機會買對債券，可在未來12個月期間鎖住超過8%的年化報酬率。 路透

趁美國通膨飆高 買此債券可鎖住逾8%報酬率一年

2022-04-13 08:59
美國3月通膨果如預期火熱，消費者物價年增率衝上8.5%。 歐新社

美通膨快降下來了 克魯曼：沒錯，但別高興太早

2022-04-13 07:17

網購雜貨精打細算 6家最優惠

2022-04-11 11:48
投資人評估最新的美國通膨數據，美股雖早盤反彈，但終場仍收跌。報告顯示上月物價再次大幅上漲。美聯社

通膨似乎見頂 股指連跌三日

2022-04-12 16:29
波克夏公司副董事長孟格（Charlie Munger）。（路透）

股神的老戰友 先辭媒體董座 再砍阿里巴巴半數持股

2022-04-11 19:25

超人氣

更多 >
佛奇：「群體免疫」概念 恐不適用新冠肺炎

佛奇：「群體免疫」概念 恐不適用新冠肺炎
劫匪深夜闖進洛縣華人好區豪宅 綑綁夫婦偷走特斯拉

劫匪深夜闖進洛縣華人好區豪宅 綑綁夫婦偷走特斯拉
強風將襲紐約 樓宇局提醒居民、建商做好安全措施

強風將襲紐約 樓宇局提醒居民、建商做好安全措施
仇恨犯罪激增 連上班都不安 亞裔女性出招自保

仇恨犯罪激增 連上班都不安 亞裔女性出招自保
洛杉磯居民在家看電視 多名蒙面歹徒上門搶劫竟還自拍

洛杉磯居民在家看電視 多名蒙面歹徒上門搶劫竟還自拍