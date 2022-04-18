上海通知多家企業復工 3M、杜邦、BASF等外企拒絕

圖為上海遏制新冠病毒傳播，一名身穿防護服的警察在黃浦江對岸通往浦東地區的隧道入口處守候。路透

上海疫情 難以降溫，但封控下企業可能活不過5月份，上海啟動「白名單」制度，首批有666家企業可以優先申請復工 。不過，3M，杜邦，BASF等外企拒絕了上海市政府「要求復工」的要求。認為政府完全讓公司承擔責任不合理，要求上海市政府修改復工承諾書。

被列入優先申請復工名單，就能復工嗎？上海半導體圈熱議討論，「你讓停工就停工，你讓復工就復工！廠區出現感染算誰的？」

據上海市經信委發布《上海市工業企業復工復產疫情防控指引》，做出了五大項21條的防控指引，要求企業和工廠（封閉式管理）做好防護控制到位，在政府審查以後，如果安全條件滿足，就會恢復工作日常。如果防控能力不足的，將無法復工。

官方紅頭文件，看似積極鼓勵企業復工，但上海企業點出關鍵，方案實操性很差，目的就是把所有的責任全部轉移給了企業。

比如方案規定，要求企業申請復工前提是「樓棟七日陰，本人七日陰」，但當前全上海能符合近 7 天內未出現陽性感染者的小區或企業，基本不到50%。而工廠要生產，至少生產線要過半出勤才能恢復生產運作。

此外，方案要求工廠廠區要閉環生產，吃住在單位宿舍。「這根本不是復工啊，只是換個地方隔離。」

方案還要求各個生產線必須隔離，無接觸工作，出了疫情企業負全責，一天兩測，早上抗原，下午核酸。「這等於將所有的責任全部轉移給了企業。」

因此，3M、杜邦、BASF等外企，拒絕了上海市政府「要求復工」的要求，認為政府完全讓公司承擔責任不合理，而要求上海市政府修改復工承諾書。

在社交平台、朋友圈中，也出現對「白名單」的異議，質疑這些允許復工的企業是精挑細選的，「第一批666家，而上海有多少企業呢？長三角有多少企業呢？」

外資企業拒絕上海要求，引發關注，因為上海有五分之一的職工是在外企企業上班或者打工，如果外資因此考量遷廠、撤離，到時候上海恐將面臨下崗失業潮的威脅。