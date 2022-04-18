我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美加紐澳航班旅客抵台取消落地採檢 改唾液採檢

佛奇：「群體免疫」概念 恐不適用新冠肺炎

上海通知多家企業復工 3M、杜邦、BASF等外企拒絕

記者戴瑞芬／即時報導
圖為上海遏制新冠病毒傳播，一名身穿防護服的警察在黃浦江對岸通往浦東地區的隧道入口處守候。路透
圖為上海遏制新冠病毒傳播，一名身穿防護服的警察在黃浦江對岸通往浦東地區的隧道入口處守候。路透

上海疫情難以降溫，但封控下企業可能活不過5月份，上海啟動「白名單」制度，首批有666家企業可以優先申請復工。不過，3M，杜邦，BASF等外企拒絕了上海市政府「要求復工」的要求。認為政府完全讓公司承擔責任不合理，要求上海市政府修改復工承諾書。

被列入優先申請復工名單，就能復工嗎？上海半導體圈熱議討論，「你讓停工就停工，你讓復工就復工！廠區出現感染算誰的？」

據上海市經信委發布《上海市工業企業復工復產疫情防控指引》，做出了五大項21條的防控指引，要求企業和工廠（封閉式管理）做好防護控制到位，在政府審查以後，如果安全條件滿足，就會恢復工作日常。如果防控能力不足的，將無法復工。

官方紅頭文件，看似積極鼓勵企業復工，但上海企業點出關鍵，方案實操性很差，目的就是把所有的責任全部轉移給了企業。

比如方案規定，要求企業申請復工前提是「樓棟七日陰，本人七日陰」，但當前全上海能符合近 7 天內未出現陽性感染者的小區或企業，基本不到50%。而工廠要生產，至少生產線要過半出勤才能恢復生產運作。

此外，方案要求工廠廠區要閉環生產，吃住在單位宿舍。「這根本不是復工啊，只是換個地方隔離。」

方案還要求各個生產線必須隔離，無接觸工作，出了疫情企業負全責，一天兩測，早上抗原，下午核酸。「這等於將所有的責任全部轉移給了企業。」

因此，3M、杜邦、BASF等外企，拒絕了上海市政府「要求復工」的要求，認為政府完全讓公司承擔責任不合理，而要求上海市政府修改復工承諾書。

在社交平台、朋友圈中，也出現對「白名單」的異議，質疑這些允許復工的企業是精挑細選的，「第一批666家，而上海有多少企業呢？長三角有多少企業呢？」

外資企業拒絕上海要求，引發關注，因為上海有五分之一的職工是在外企企業上班或者打工，如果外資因此考量遷廠、撤離，到時候上海恐將面臨下崗失業潮的威脅。

半導體圈熱議，3M，杜邦，BASF等外企拒絕了上海市政府要求復工的要求。截圖自半...
半導體圈熱議，3M，杜邦，BASF等外企拒絕了上海市政府要求復工的要求。截圖自半導體行業聯盟

復工 疫情

上一則

三菱合作Eneos量產永續航空燃料 2027建日本國內供應鏈

下一則

日央行總裁指日圓貶太快 匯價反轉 但市場押注持續走軟

延伸閱讀

上海現3本土死亡病例 下「軍令狀」20日社會面清零

上海現3本土死亡病例 下「軍令狀」20日社會面清零
上海半導體鏈動起來 台積電入復工白名單、上汽啟測試

上海半導體鏈動起來 台積電入復工白名單、上汽啟測試
羅志祥上海捐物資 醫護喊「台灣歌手發牛奶」 網酸：想洗白？

羅志祥上海捐物資 醫護喊「台灣歌手發牛奶」 網酸：想洗白？
彭于晏上海封城太無聊 私訊粉絲對話曝光 女網友：錯覺像同居

彭于晏上海封城太無聊 私訊粉絲對話曝光 女網友：錯覺像同居

熱門新聞

瑞士去年對美手表出口激增55%至逾30億美元。美國也取代中國，躍居瑞士表最大買家。（路透）

你可能猜錯 瑞士手表最大買家 風水輪流轉是這個國家

2022-04-16 16:36
美國通膨飆高也帶來機會，若把握機會買對債券，可在未來12個月期間鎖住超過8%的年化報酬率。 路透

趁美國通膨飆高 買此債券可鎖住逾8%報酬率一年

2022-04-13 08:59
美國3月通膨果如預期火熱，消費者物價年增率衝上8.5%。 歐新社

美通膨快降下來了 克魯曼：沒錯，但別高興太早

2022-04-13 07:17

網購雜貨精打細算 6家最優惠

2022-04-11 11:48
投資人評估最新的美國通膨數據，美股雖早盤反彈，但終場仍收跌。報告顯示上月物價再次大幅上漲。美聯社

通膨似乎見頂 股指連跌三日

2022-04-12 16:29
波克夏公司副董事長孟格（Charlie Munger）。（路透）

股神的老戰友 先辭媒體董座 再砍阿里巴巴半數持股

2022-04-11 19:25

超人氣

更多 >
劉德華被利用？ 幫乾爹處理後事 爆喪葬費被吞

劉德華被利用？ 幫乾爹處理後事 爆喪葬費被吞
佛州超級學霸 哈佛等27名校全都要他 獎學金達400萬元

佛州超級學霸 哈佛等27名校全都要他 獎學金達400萬元
曾跑過世界四大極地超級馬拉松 50多歲老董腦梗死失語

曾跑過世界四大極地超級馬拉松 50多歲老董腦梗死失語
美大牌影星在南加吃海底撈火鍋 被華人顧客認出

美大牌影星在南加吃海底撈火鍋 被華人顧客認出
日本上海總領館僅剩泡麵 中國人民問海鮮能換日本護照嗎？

日本上海總領館僅剩泡麵 中國人民問海鮮能換日本護照嗎？