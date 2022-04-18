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滴滴自美退市 暫無掛牌計畫 去年虧損擴大至77.7億美元

記者陳政錄／綜合報導

在遭監管層約談、整頓後，中國網約車平台龍頭滴滴出行公布2021年財報，同時宣布將於5月23日召開臨時股東會，表決自美國退市。對此，中國證監會17日回應強調，滴滴自主下市這一特定個案，與其他在美上市中概股無關。

據滴滴公布，將於5月23日19時舉行特別股東大會，就公司的美國存託股份（ADS）在紐約證券交易所的自願下市進行投票。公告還稱，在下市完成前，公司將不會申請其股份在其他任何證券交易所上市。

滴滴去年6月底赴美上市後，因洩資疑慮引發中國當局的監管風暴，陸續遭多個部門約談、調查；該年7月，滴滴等25款App因官方指「存在嚴重違法違規收集使用個人信息問題」被要求下架；同年12月3日，滴滴宣布自美退市，啟動港股掛牌計畫。

滴滴將採三步走方式回港掛牌，首先是啟動赴港上市工作，接著是將滴滴ADS從紐約證券交易所摘牌，最後公布方案將ADS轉換為在港上市的股票。

因此，對於滴滴公告在下市前不會在其他交易所上市的決定，21世紀經濟報導引述業內人士認為，這證實了先前，滴滴未能於規定期限內，完成中國當局關於數據安全的整改建議，以致於3月暫停港股上市進程的傳言。

中國證監會則在昨天的回應中定義，「這是企業根據市場和自身情況作出的自主決策。」

經歷監管風暴的中國網約車平台巨頭「滴滴出行」公布財報顯示，2021年滴滴淨虧人民幣493.34億元（約77.7億美元），虧損幅度較前年擴大。但若以單季數據來看，滴滴去年第4季虧損人民幣1.71億元（約2694萬美元），較去年第3季大幅收小近99.4%。

滴滴出行自2021年6月來美上市，同年7月遭中國監管層約談，因此「閃退美國」，擬回港股掛牌後，財報在該年第3季就出現鉅額虧損，達人民幣306億元（約48.2億美元）。

據滴滴16日公布財報顯示，2021年全年，滴滴營收人民幣1738.27億元（約273.8億美元），年增22.68%，第4季營收人民幣407.77億元（約64.2億美元），較去年同期減少12.7%。

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