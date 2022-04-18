我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

佛奇：「群體免疫」概念 恐不適用新冠肺炎

佛州超級學霸 哈佛等27名校全都要他 獎學金達400萬元

中國金融體系的風險管理 官方緊盯

記者陳政錄／綜合報導
中國大陸推動金融支持實體經濟。（本報資料照片）
中國大陸推動金融支持實體經濟。（本報資料照片）

面對內外風險挑戰，中國外匯管理局副局長陸磊在一場論壇中指出，要進一步發揮金融體系的風險管理功能，增強服務實體經濟的能力。

清華五道口全球金融論壇近日召開，陸磊對當天發布的「2022中國金融政策報告」指出，從去年以來的內外部形勢變化來看，需關注多方面的風險挑戰。

他列舉，外部方面，一是全球通膨超預期、普遍性上升，二是俄烏衝突導致全球能源價格和糧食價格快速抬升，並保持高位波動，三是美國聯準會將可能快速、大幅升息和縮表。

中國國內方面，一是Omicron變異株導致的輸入性疫情壓力增大，二是經濟轉型過程中的金融風險防控壓力不容忽視。

因此，陸磊強調，要進一步發揮金融體系的基礎性資源配置和風險管理功能，增強服務實體經濟的能力。他說，金融機構方面，需要引導資源流向科技創新、綠色低碳、先進製造業等領域，更多開發符合科技、小企業、朝陽產業需要的產品和服務。

4月6日，中國人民銀行（中國央行）公布「金融穩定法（草案徵求意見稿）」中，首次提出設立金融穩定保障基金，以作為應對重大金融風險時的後備資金，以「切實維護國家經濟金融安全和社會穩定。」

疫情 央行 聯準會

上一則

中國養老儲蓄政策 研究試點方案

下一則

中國防疫封鎖另一受災戶：停靠新加坡加油的商船驟減

延伸閱讀

3陰霾罩頂 會如何影響企業獲利？ 5件事不可不知

3陰霾罩頂 會如何影響企業獲利？ 5件事不可不知
上海拚復工 傳下達4月20日「社會面清零」目標

上海拚復工 傳下達4月20日「社會面清零」目標
中國科興Omicron滅活疫苗 獲批香港臨床

中國科興Omicron滅活疫苗 獲批香港臨床
上海復工白名單曝光 台積電、日月光在列

上海復工白名單曝光 台積電、日月光在列

熱門新聞

瑞士去年對美手表出口激增55%至逾30億美元。美國也取代中國，躍居瑞士表最大買家。（路透）

你可能猜錯 瑞士手表最大買家 風水輪流轉是這個國家

2022-04-16 16:36
美國通膨飆高也帶來機會，若把握機會買對債券，可在未來12個月期間鎖住超過8%的年化報酬率。 路透

趁美國通膨飆高 買此債券可鎖住逾8%報酬率一年

2022-04-13 08:59
美國3月通膨果如預期火熱，消費者物價年增率衝上8.5%。 歐新社

美通膨快降下來了 克魯曼：沒錯，但別高興太早

2022-04-13 07:17

網購雜貨精打細算 6家最優惠

2022-04-11 11:48
投資人評估最新的美國通膨數據，美股雖早盤反彈，但終場仍收跌。報告顯示上月物價再次大幅上漲。美聯社

通膨似乎見頂 股指連跌三日

2022-04-12 16:29
波克夏公司副董事長孟格（Charlie Munger）。（路透）

股神的老戰友 先辭媒體董座 再砍阿里巴巴半數持股

2022-04-11 19:25

超人氣

更多 >
劉德華被利用？ 幫乾爹處理後事 爆喪葬費被吞

劉德華被利用？ 幫乾爹處理後事 爆喪葬費被吞
曾跑過世界四大極地超級馬拉松 50多歲老董腦梗死失語

曾跑過世界四大極地超級馬拉松 50多歲老董腦梗死失語
佛州超級學霸 哈佛等27名校全都要他 獎學金達400萬元

佛州超級學霸 哈佛等27名校全都要他 獎學金達400萬元
影／賓州匹茲堡驚傳大規模槍擊 釀2死11傷現場畫面曝光

影／賓州匹茲堡驚傳大規模槍擊 釀2死11傷現場畫面曝光
美大牌影星在南加吃海底撈火鍋 被華人顧客認出

美大牌影星在南加吃海底撈火鍋 被華人顧客認出