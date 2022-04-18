中國金融體系的風險管理 官方緊盯

中國大陸推動金融支持實體經濟。（本報資料照片）

面對內外風險挑戰，中國外匯管理局副局長陸磊在一場論壇中指出，要進一步發揮金融體系的風險管理功能，增強服務實體經濟的能力。

清華五道口全球金融論壇近日召開，陸磊對當天發布的「2022中國金融政策報告」指出，從去年以來的內外部形勢變化來看，需關注多方面的風險挑戰。

他列舉，外部方面，一是全球通膨超預期、普遍性上升，二是俄烏衝突導致全球能源價格和糧食價格快速抬升，並保持高位波動，三是美國聯準會 將可能快速、大幅升息和縮表。

中國國內方面，一是Omicron變異株導致的輸入性疫情 壓力增大，二是經濟轉型過程中的金融風險防控壓力不容忽視。

因此，陸磊強調，要進一步發揮金融體系的基礎性資源配置和風險管理功能，增強服務實體經濟的能力。他說，金融機構方面，需要引導資源流向科技創新、綠色低碳、先進製造業等領域，更多開發符合科技、小企業、朝陽產業需要的產品和服務。

4月6日，中國人民銀行（中國央行 ）公布「金融穩定法（草案徵求意見稿）」中，首次提出設立金融穩定保障基金，以作為應對重大金融風險時的後備資金，以「切實維護國家經濟金融安全和社會穩定。」