中國養老儲蓄政策 研究試點方案

中國前保監會主席周延禮表示，養老儲蓄可滿足人民多樣化的養老保險需求。（取材自新京報）

高齡化社會來臨，中國前保監會主席周延禮17日表示，養老儲蓄 可滿足人民多樣化的養老保險 需求，也可集中長期穩定的資金，因此，中國金融監管部門正在研究養老儲蓄產品試點方案，將適時穩步啟動試點工作。

在此之前，中國銀保監會新聞發言人曾在上月透露，官方養老儲蓄試點即將啟動，其中，主要面向中低收入 人群的商業養老計劃試點正在抓緊籌備。

周延禮17日在一場論壇上指出，中國養老保險尚處於發展初級階段，其中，財稅政策支持力度需要進一步強化，商業養老保險需要制度規範發展等，才能真正促進養老保險第三支柱形成多元主體參與、多類產品供給的局面。

針對養老儲蓄產品試點，主要構建以保險為核心的康養生態模式，進一步發揮商業養老保險功能作用。周延禮認為有四大重點，一是要更加重視在促進經濟社會高質量發展中的作用。增強多層次、多支柱養老保險體系的可持續性和靈活性，有效銜接基本養老保險，也有利於解決企業年金制度難以覆蓋的中小企業員工和靈活就業人員的養老需求問題。二是明確發展定位，在覆蓋人群、優惠政策、資金管理、資金領取等方面緊密銜接，共同建立起有效的具有中國特色的養老保險制度。

三是加大財稅政策的支持力度。明確商業養老保險是具有長期保障功能的特殊養老金融產品，單列一類並給予較高稅延額度。

四是深化養老金融服務結構性改革，包括加快研究統一的養老金融服務標準，體現資金安全性、投資長期性、管理有效性和領取約束性等特徵，精準服務養老需要，推出金融保險產品。