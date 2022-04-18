我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

佛奇：「群體免疫」概念 恐不適用新冠肺炎

佛州超級學霸 哈佛等27名校全都要他 獎學金達400萬元

中國養老儲蓄政策 研究試點方案

記者陳政錄／綜合報導
中國前保監會主席周延禮表示，養老儲蓄可滿足人民多樣化的養老保險需求。（取材自新京報）
中國前保監會主席周延禮表示，養老儲蓄可滿足人民多樣化的養老保險需求。（取材自新京報）

高齡化社會來臨，中國前保監會主席周延禮17日表示，養老儲蓄可滿足人民多樣化的養老保險需求，也可集中長期穩定的資金，因此，中國金融監管部門正在研究養老儲蓄產品試點方案，將適時穩步啟動試點工作。

在此之前，中國銀保監會新聞發言人曾在上月透露，官方養老儲蓄試點即將啟動，其中，主要面向中低收入人群的商業養老計劃試點正在抓緊籌備。

周延禮17日在一場論壇上指出，中國養老保險尚處於發展初級階段，其中，財稅政策支持力度需要進一步強化，商業養老保險需要制度規範發展等，才能真正促進養老保險第三支柱形成多元主體參與、多類產品供給的局面。

針對養老儲蓄產品試點，主要構建以保險為核心的康養生態模式，進一步發揮商業養老保險功能作用。周延禮認為有四大重點，一是要更加重視在促進經濟社會高質量發展中的作用。增強多層次、多支柱養老保險體系的可持續性和靈活性，有效銜接基本養老保險，也有利於解決企業年金制度難以覆蓋的中小企業員工和靈活就業人員的養老需求問題。二是明確發展定位，在覆蓋人群、優惠政策、資金管理、資金領取等方面緊密銜接，共同建立起有效的具有中國特色的養老保險制度。

三是加大財稅政策的支持力度。明確商業養老保險是具有長期保障功能的特殊養老金融產品，單列一類並給予較高稅延額度。

四是深化養老金融服務結構性改革，包括加快研究統一的養老金融服務標準，體現資金安全性、投資長期性、管理有效性和領取約束性等特徵，精準服務養老需要，推出金融保險產品。

保險 儲蓄 低收入

上一則

排除中國製 美國寬頻大基建 台廠搶650億美元商機

下一則

中國金融體系的風險管理 官方緊盯

延伸閱讀

福興銀行專業團隊為您提供最優質金融服務 為拓展業務，誠聘貸款文員，歡迎加入

福興銀行專業團隊為您提供最優質金融服務 為拓展業務，誠聘貸款文員，歡迎加入
中國疫情要清零刺激移民 綠卡觀望派想回美國了

中國疫情要清零刺激移民 綠卡觀望派想回美國了
中國疫情持續清零 刺激移民 綠卡觀望派則想立基美國

中國疫情持續清零 刺激移民 綠卡觀望派則想立基美國

70歲「末代皇帝」息影多年 近況曝光「顏值倒退成路人」

70歲「末代皇帝」息影多年 近況曝光「顏值倒退成路人」

熱門新聞

瑞士去年對美手表出口激增55%至逾30億美元。美國也取代中國，躍居瑞士表最大買家。（路透）

你可能猜錯 瑞士手表最大買家 風水輪流轉是這個國家

2022-04-16 16:36
美國通膨飆高也帶來機會，若把握機會買對債券，可在未來12個月期間鎖住超過8%的年化報酬率。 路透

趁美國通膨飆高 買此債券可鎖住逾8%報酬率一年

2022-04-13 08:59
美國3月通膨果如預期火熱，消費者物價年增率衝上8.5%。 歐新社

美通膨快降下來了 克魯曼：沒錯，但別高興太早

2022-04-13 07:17

網購雜貨精打細算 6家最優惠

2022-04-11 11:48
投資人評估最新的美國通膨數據，美股雖早盤反彈，但終場仍收跌。報告顯示上月物價再次大幅上漲。美聯社

通膨似乎見頂 股指連跌三日

2022-04-12 16:29
波克夏公司副董事長孟格（Charlie Munger）。（路透）

股神的老戰友 先辭媒體董座 再砍阿里巴巴半數持股

2022-04-11 19:25

超人氣

更多 >
劉德華被利用？ 幫乾爹處理後事 爆喪葬費被吞

劉德華被利用？ 幫乾爹處理後事 爆喪葬費被吞
曾跑過世界四大極地超級馬拉松 50多歲老董腦梗死失語

曾跑過世界四大極地超級馬拉松 50多歲老董腦梗死失語
佛州超級學霸 哈佛等27名校全都要他 獎學金達400萬元

佛州超級學霸 哈佛等27名校全都要他 獎學金達400萬元
影／賓州匹茲堡驚傳大規模槍擊 釀2死11傷現場畫面曝光

影／賓州匹茲堡驚傳大規模槍擊 釀2死11傷現場畫面曝光
美大牌影星在南加吃海底撈火鍋 被華人顧客認出

美大牌影星在南加吃海底撈火鍋 被華人顧客認出